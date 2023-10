Não compre o mergulho Shanghai Composite e China A50: Morgan Stanley

As ações chinesas estão em sérios apuros, à medida que os problemas no setor imobiliário continuam. O índice Shanghai Composite, observado de perto, caiu para 2.983 na sexta-feira, o nível mais baixo desde novembro do ano passado. Ele caiu mais de 12% em relação ao seu nível mais alto esta semana.

Da mesma forma, o índice A50 da China caiu para 11.750 na sexta-feira, a sua oscilação mais baixa desde Novembro. Ele também caiu 18% em relação à alta acumulada no ano. Esta evolução dos preços sinaliza que os investidores estão cada vez mais preocupados com a economia chinesa.

Índice imobiliário da China cai

A economia chinesa enfrenta numerosos obstáculos, que empurraram o seu mercado bolsista para uma queda acentuada. O principal desafio é que o sector imobiliário, que é o seu principal motor, está a atravessar a pior fase de que há registo.

China's benchmark Shanghai Composite Index has hit a new year-to-date low despite Beijing's efforts to prop up the stock market as investors worry more about the troubled property sector. https://t.co/OdGOPds50n — Nikkei Asia (@NikkeiAsia) October 19, 2023

Estas questões foram expostas após o colapso da Evergrande em 2021. A empresa, cuja empresa americana pediu falência, está à beira do colapso. O seu CEO e fundador está em prisão domiciliária efectiva depois de as autoridades suspeitarem que ele estava a transferir os seus bens para o estrangeiro.

A Country Garden, outra incorporadora problemática, alertou recentemente que suas vendas haviam despencado. Agora não conseguiu pagar os seus títulos em dólares. Combinadas, Country Garden e Evergrande têm quase US$ 500 bilhões em passivos totais. Outras empresas imobiliárias menores também não estão indo bem.

O desafio para a China é que o sector imobiliário é a parte mais importante da economia, representando mais de um quarto da produção. Embora a maioria dos americanos invista no mercado de ações, os chineses alocam capital no setor imobiliário.

A China também regista menos investimentos estrangeiros directos à medida que diminuem as tensões com países ocidentais como os Estados Unidos. Os dados mais recentes mostram que o IDE da China caiu para o nível mais baixo em mais de 25 anos. O IDE caiu 5% nos primeiros oito meses do ano.

Mais importante ainda, os investidores estrangeiros estão a abandonar as suas participações em ações chinesas. Numa nota, os analistas da Morgan Stanley alertaram que as saídas totalizaram mais de 25 mil milhões de dólares, um nível sem precedentes. Os analistas alertaram contra a compra da queda nas ações chinesas.

Previsão do índice A50 da China

O gráfico diário mostra que o índice China A50 esteve em queda livre nos últimos meses. Recentemente, caiu abaixo do nível de suporte principal em 12.245, a oscilação mais baixa em 1º de junho. Este preço também estava no lado inferior do padrão de triângulo descendente.

O índice China A50 também caiu abaixo das médias móveis exponenciais (EMA) de 50 e 100 dias. O Índice de Força Relativa (RSI) caiu para o nível de sobrevenda.

Portanto, as perspectivas para o A50 da China – e para o índice de Xangai – são pessimistas à medida que os riscos aumentam. Se isso acontecer, a próxima meta principal do índice A50 é 11.140, o nível mais baixo de novembro do ano passado.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.