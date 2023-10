HelloFresh, ações da Siemens Energy afundam, arrastando o índice DAX 40

O índice DAX continuou a sua liquidação implacável na quinta-feira, com os investidores reagindo a vários resultados financeiros fracos. O índice caiu para um mínimo de 14.667 euros, o nível mais baixo desde março de 2023. Caiu mais de 11% em relação ao ponto mais alto deste ano, o que significa que entrou numa correção.

Ganhos da HelloFresh e da Siemens Energy

O índice DAX foi impulsionado por duas empresas importantes na quinta-feira. Primeiro, a Siemens Energy, fabricante de turbinas eólicas em apuros, ficou sob intensa pressão depois de a empresa ter afirmado que estava em conversações com investidores e com o governo sobre capital adicional para aumentar o seu balanço.

A Siemens Energy tem estado sob pressão à medida que a procura por energia eólica estabilizou. Há alguns meses, a empresa alertou que iria perder mais de 4,5 mil milhões de euros este ano. Além do lento crescimento da energia eólica, a empresa enfrenta o desafio de vender turbinas defeituosas, que agora gasta milhões para repará-las.

As notícias recentes não têm sido positivas sobre a energia eólica. Por exemplo, no último leilão de parques eólicos do Mar do Norte, no Reino Unido, não houve licitação. Ao mesmo tempo, vários governadores americanos alertaram Joe Biden que o setor eólico precisava de mais subsídios governamentais.

Orsted, a gigante empresa dinamarquesa avisou que sairá de algumas de suas localidades nos EUA. O preço das ações da Siemens Energy caiu mais de 72% em relação ao seu nível mais alto deste ano e 80% em relação ao seu máximo histórico.

Enquanto isso, o preço das ações da HelloFresh despencou em mais de 125 depois que a empresa publicou resultados fracos. Ao todo, a ação caiu mais de 77% em relação ao nível mais alto já registrado e está pairando perto do ponto mais baixo desde 2020.

A empresa de kits de refeição disse que o seu lucro principal ajustado foi de 69,2 milhões de euros, enquanto os clientes ativos caíram para 7,1 milhões. O relatório veio um dia depois de a empresa anunciar um grande programa de recompra de ações de US$ 158 milhões.

Ações HelloFresh vs Siemens Energy

Previsão do índice DAX

Na quarta-feira, avisei que o índice DAX 40 corria um grande risco de quebra, apesar dos fortes resultados do Deutsche Bank. No gráfico diário, o índice caiu abaixo do lado inferior do padrão de cunha ascendente.

Também caiu abaixo das médias móveis de 50 e 100 dias, enquanto o Índice de Força Relativa (RSI) está se aproximando do nível de sobrevenda. Portanto, a perspetiva para o índice ainda é de baixa, com o próximo suporte chave a observar a ser de 14.470 euros, a oscilação mais baixa em 20 de março.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.