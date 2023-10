Índice DAX anima ganhos do Deutsche Bank, mas riscos permanecem

As ações alemãs subiram na quarta-feira, após os resultados financeiros relativamente fortes do Deutsche Bank. O índice DAX, que acompanha as maiores empresas blue chip da Alemanha, subiu para 14.800 euros, alguns pontos acima do mínimo desta semana de 14.642 euros.

Lucros do Deutsche Bank

O Deutsche Bank teve uma grande reviravolta nos últimos anos. A empresa, que quase faliu há alguns anos, fez a transição para se tornar uma das mais lucrativas do setor.

Os resultados publicados na quarta-feira revelaram que os seus lucros nos últimos nove meses aumentaram para 5 mil milhões de euros, enquanto as receitas aumentaram 6% para 22,2 mil milhões de euros. Este crescimento ocorreu quando as taxas de juro na Europa saltaram para o nível mais elevado alguma vez registado.

Além disso, os lucros pós-impostos do Deutsche Bank saltaram para 3,5 mil milhões de euros, à medida que as entradas no seu Private Bank e Gestão de Ativos subiram para 39 mil milhões de euros. Como resultado, o preço das ações do Deustche Bank disparou mais de 6%. As ações subiram mais de 32% em relação ao seu nível mais baixo este ano.

Apesar de tudo isto, as ações alemãs ainda enfrentam grandes dificuldades. Por um lado, os seus fabricantes de automóveis como Volkswagen, BMW e Mercedes Benz estão a operar num novo normal. Embora essas empresas tenham dominado a indústria automobilística durante muito tempo, uma nova concorrência está surgindo.

A Volkswagen é mais vulnerável devido à sua elevada quota de mercado na China. O mercado chinês está agora a ser dominado por marcas chinesas como Byd, Li Auto e Nio. Embora a empresa tenha uma parceria com a Xpeng , ela terá dificuldade para dominar como fazia no passado.

Estes fabricantes de automóveis alemães também estão a ser prejudicados no seu mercado europeu por empresas chinesas baratas – mas igualmente boas. No início deste mês, as autoridades europeias anunciaram uma investigação sobre VEs chineses. A investigação pode levar a represálias por parte das autoridades chinesas.

Outras empresas alemãs também enfrentam grandes obstáculos, à medida que o custo de fazer negócios continua a aumentar. Como resultado, a confiança empresarial na região continuou a cair. Empresas e indivíduos também enfrentam dificuldades à medida que as taxas de juros sobem. Como escrevemos anteriormente, a oferta monetária europeia M2 caiu novamente em setembro.

Previsão do índice DAX

Gráfico DAX por TradingView

No meu artigo recente sobre o DAX alemão, avisei que o índice teria um rompimento de baixa. Citei o padrão de cunha ascendente, que é um dos sinais mais pessimistas. As ações agora caíram abaixo do lado inferior do padrão de cunha.

Ao mesmo tempo, as ações caíram abaixo do suporte principal de 15.503 euros, o nível mais baixo em julho e agosto. Também ficou abaixo das médias móveis de 50 e 100 dias, enquanto o Índice de Força Relativa (RSI) recuou.

Portanto, a perspetiva para a ação é de baixa, com o próximo nível a observar a ser de 14.476 euros, o nível mais baixo em 20 de março.

