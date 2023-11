Preços de Zilliqa, Tron e Near Protocol estáveis antes da decisão do FOMC

Os preços das criptomoedas juntaram-se às ações americanas em uma grande alta, enquanto os comerciantes aguardavam a importante decisão do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC). O Dow Jones saltou mais de 250 pontos, enquanto o S&P 500 e o Nasdaq 100 dispararam mais de 0,80%.

Os tokens Near, Tron e Zilliqa aumentam

Copy link to section

A moeda Near Protocol (NEAR) foi o token com melhor desempenho na quarta-feira, saltando para o nível mais alto desde julho. Ele saltou nos últimos 12 dias consecutivos e quase 50% em relação ao seu nível mais baixo em outubro.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Near saltou à frente do próximo evento NearCon agendado para 7 de novembro. O evento tende a ter vários grandes eventos que movimentam seu ecossistema

O preço do Tron (TRX) também continuou sua alta, o que o torna a grande criptomoeda com melhor desempenho neste ano. A moeda saltou para US$ 0,1007, o ponto mais alto desde novembro de 2021.

Tron deu um salto devido ao forte desempenho de seu ecossistema. O valor total bloqueado (TVL) no ecossistema JustLend disparou para mais de US$ 5,7 bilhões, tornando-o o terceiro maior player do setor, depois do Lido e do Maker. Na verdade, o token JST da Just, um token de governança, está próximo do ponto mais alto desde maio do ano passado.

O preço da Zilliqa também continuou subindo. O token ZIL subiu para US$ 0,020, o ponto mais alto desde agosto deste ano. Ao contrário do Near Protocol e do Tron, o ecossistema de Zilliqa tem estado relativamente silencioso nos últimos meses. Dados de DeFi Llama e DappRadar mostram que a maioria dos dApps no ecossistema está vendo pouca ação no mercado.

Zilliqa vs protocolo próximo vs Tron

Decisão da Reserva Federal

Copy link to section

O próximo catalisador chave para os preços do Near Protocol, Zilliqa e Tron é a próxima decisão do Fed. A maioria dos analistas acredita que o Fed irá pausar os aumentos das taxas pela segunda reunião consecutiva.

O Fed está lutando contra vários desafios na economia americana. A inflação continua teimosamente elevada, enquanto a economia parece resiliente. Os dados económicos publicados na semana passada mostraram que o PIB expandiu 4,9% no terceiro trimestre, uma vez que os gastos dos consumidores permaneceram resilientes.

No entanto, o mercado obrigacionista está a emitir sinais vermelhos, uma vez que os rendimentos das obrigações a 10 e 30 anos permanecem no ponto mais alto em mais de uma década. Como resultado, o governo está agora a gastar mais de 800 mil milhões de dólares para pagar a sua dívida e o valor poderá em breve atingir 1 bilião de dólares. Essas altcoins provavelmente reagirão à próxima ação da Securities and Exchange Commission (SEC). Os analistas acreditam que o regulador finalmente aprovará os ETFs de Bitcoin de empresas como Blackrock, Invesco e Ark Invest antes do final do ano.

https://www.youtube.com/watch?v=xxk99GkJDRY&pp=ygUIZmVkIGNuYmM%3D

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.