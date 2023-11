O preço da Sweat Economy está preso em uma faixa, mas é provável um salto de 34%

O preço da Sweat Economy (SWEAT) moveu-se lateralmente esta semana, mesmo com o salto de outras criptomoedas como Bitcoin, Solana e Near Protocol. O token estava sendo negociado a US$ 0,0090, uma queda de 14,40% em relação ao ponto mais alto de outubro. Apesar do recuo, $SWEAT ainda subiu mais de 112% em relação ao ponto mais baixo deste ano.

Evento NearCon à frente

As criptomoedas embarcaram em uma grande recuperação recentemente, ajudadas pelo forte aumento do Bitcoin. O Bitcoin subiu da mínima de setembro de US$ 24.800 e agora está acima de US$ 35.000, à medida que aumentavam as esperanças de um ETF Bitcoin.

A Economia do Suor entrou numa fase de consolidação enquanto os investidores aguardam pelo próximo catalisador. Recentemente, informamos que a empresa havia se expandido para mais países, incluindo os Estados Unidos.

Olhando para o futuro, o próximo potencial catalisador para a moeda será o evento NearCon da próxima semana em Lisboa. Este é um importante evento que reúne os maiores players do ecossistema do Near Protocol.

De acordo com o site do evento, Oleg Fomenko e Nik Pletkios, do Sweat, estarão entre os principais palestrantes. Em seus discursos, é provável que falem mais sobre o ecossistema Sweat e algumas das próximas novidades.

Historicamente, as criptomoedas aumentam durante ou durante um grande evento. Por exemplo, Solana e outras moedas em seu ecossistema, como Raydium, estão entre as de melhor desempenho à medida que o evento BreakingPoint continua.

Da mesma forma, o NEAR do Near Protocol foi uma das criptomoedas com melhor desempenho esta semana.

Previsão de preço Sweat Economy

Gráfico SWEAT por TradingView

O gráfico diário mostra que o preço do $SWEAT teve uma recuperação impressionante depois de atingir o mínimo de $0,0041 em junho. Recentemente, no entanto, o token moveu-se lateralmente depois de encontrar resistência substancial.

Uma análise mais detalhada mostra que a consolidação do token aconteceu depois que ele testou novamente o importante nível de retração de Fibonacci de 50%. Historicamente, os ativos financeiros consolidam-se ou recuam após testar um ponto de retração importante.

Mais importante ainda, o SWEAT está sendo apoiado pelas médias móveis exponenciais (EMA) de 50 e 100 dias. Ele não conseguiu ficar abaixo da EMA de 50 dias várias vezes. Também encontrou suporte no ponto de retração de 38,2%.

Portanto, há uma probabilidade de que a moeda se recupere à medida que os compradores visam o ponto de retração de 61,8% em US$ 0,012, o ponto de retração de 61,8%. Este preço está cerca de 34,10% acima do nível atual. Esta visão será confirmada se ultrapassar o nível Fib de 50% em US$ 0,012.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.