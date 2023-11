USD/DKK: Coroa dinamarquesa enfrenta riscos com o aumento das vendas da Novo Nordisk

A coroa dinamarquesa movimentou-se lateralmente nas últimas semanas, à medida que os investidores observavam as ações do banco central do país. Os pares EUR/DKK e USD/DKK também estão reagindo ao forte desempenho da Novo Nordisk, a maior empresa do mundo. De acordo com o TradingView, o par USD/DKK foi negociado a 7,02 na quinta-feira, enquanto o par EUR/DKK ficou preso em 7,46.

Lucro da Novo Nordisk

A maior notícia dinamarquesa de quinta-feira veio da Novo Nordisk, a maior empresa do país. Num comunicado, a empresa afirmou que as suas vendas totais aumentaram 38% no último trimestre, para 58,73 mil milhões de coroas dinamarquesas, o que equivale a 8,2 mil milhões de dólares. Seu lucro operacional aumentou 47%.

Os negócios da Novo Nordisk estiveram em destaque este ano devido ao sucesso da Wegovy e da Ozempic. Os dois medicamentos tornaram-se virais, especialmente nos Estados Unidos, onde milhões de empresas os compram. Na verdade, as vendas da Wegovy saltaram para mais de 10 mil milhões de coroas dinamarquesas no trimestre.

A Novo Nordisk é uma empresa importante para a Dinamarca e para a coroa dinamarquesa. Por um lado, a empresa tem uma capitalização de mercado de mais de 436 mil milhões de dólares, superior ao PIB anual dinamarquês de mais de 395 mil milhões de dólares. É o maior empregador e contribuinte do setor privado no país. Pagou mais de US$ 1,3 bilhão em impostos em 2022 e espera-se que esse número aumente.

A Novo Nordisk é importante para a moeda DKK por outro motivo. Por um lado, obtém a maior parte da sua receita nos Estados Unidos em dólares americanos. Portanto, a sua repatriação de dinheiro para a Dinamarca tende a ter impacto na moeda.

Mais ainda, a empresa é a maior num setor que responde pela maior parte da economia. Na verdade, excluindo a indústria farmacêutica, a economia da Dinamarca teria contraído no último trimestre.

Esta situação traz novos riscos para a economia dinamarquesa. Por exemplo, vimos a Coreia do Sul passar por ciclos de expansão e recessão devido à sua dependência da Samsung. Da mesma forma, vimos a Finlândia passar por uma década perdida após o declínio da Nokia.

No caso da Novo Nordisk, o desafio é que a indústria de medicamentos para perda de peso está a tornar-se altamente competitiva em relação a empresas como a Eli Lilly e a Pfizer.

Análise técnica USD/DKK

O gráfico diário mostra que a taxa de câmbio de USD para DKK se moveu lateralmente nas últimas semanas. Formou um padrão de bandeira de alta, mostrado em verde. O par também permanece acima das médias móveis de 50 e 200 dias, que recentemente fizeram uma cruz dourada.

Também está alguns pontos abaixo do nível de retração de Fibonacci de 38,2%. Portanto, a perspectiva para o par é otimista, com a meta inicial sendo a máxima acumulada no ano de 7,14. Um movimento acima desse nível fará com que ele retorne à retração de 50% em 7,20.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.