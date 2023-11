Defendendo o Bitcoin (BTC) para investidores de ETF SCHD

O ETF Schwab US Dividend Equity (SCHD) aplaudiu os recentes acontecimentos macro, incluindo a decisão da Reserva Federal e as fracas folhas de pagamento não agrícolas (NFP). Também teve um bom desempenho, pois o preço do petróleo bruto recuou de mais de US$ 95 para US$ 80.

Aumentos das taxas do Fed atingiram o pico

Dados do Bureau of Labor Statistics (BLS) revelaram que a economia criou 150 mil empregos enquanto a taxa de desemprego subiu para 3,9%. Os salários e os valores da taxa de participação no trabalho foram piores do que o esperado.

Estes números, juntamente com os fracos PMI da indústria e dos serviços, significam que a economia não está a ir bem. Portanto, existe uma grande possibilidade de a Reserva Federal manter as taxas de juro no nível actual durante algum tempo. Alguns analistas acreditam que o banco reduzirá as taxas em 2024.

O ETF SCHD, como outros fundos de ações populares como o SPDR S&P 500 (SPY) e o Invesco QQQ, tem um bom desempenho quando há esperança de que o Fed reduza as taxas de juros. Na verdade, estes dois últimos fundos tiveram a melhor semana deste ano.

Para começar, o Schwab US Dividend Equity Fund é um dos ETFs mais populares do mercado. É mais popular entre os investidores em renda que amam seu alto rendimento e crescimento de dividendos. O fundo teve retornos superiores a 300% desde a sua criação em 2011.

O fundo é composto por 100 ações, sendo as maiores empresas como Amgen, Verizon, Broadcom, AbbVie, Coca-Cola, Merck e Pepsico. Por setor, a maioria das empresas no índice está nos setores industrial, de saúde, financeiro, de defesa do consumidor e de tecnologia.

Portanto, o ETF SCHD superou o SPY, embora este último tenha maior exposição a empresas de tecnologia. Na verdade, o SPY teve um desempenho melhor por causa de empresas como Nvidia, Meta Platforms, Tesla e Netflix. Na verdade, superou de longe o ETF RSP, que é a versão de peso igual do S&P 500.

A alocação de Bitcoin faz sentido

Preço do Bitcoin versus ETF SCHD

O ETF SCHD é popular entre investidores em renda que tendem a ser mais avessos ao risco. No entanto, acredito que alocar alguns fundos para Bitcoin faz sentido por três razões principais.

Primeiro, historicamente, o Bitcoin tem sido um ativo de alto desempenho. O Bitcoin saltou de quase zero em 2009 para os atuais US$ 35.000. Em seu pico, a moeda era negociada a quase US$ 70.000 e agora está tentando testar novamente essas máximas.

Nos últimos cinco anos, o Bitcoin saltou quase 500%, enquanto o ETF SCHD subiu menos de 100%. Portanto, os investidores que compraram Bitcoin anteriormente estão ganhando mais dinheiro do que aqueles que investiram em SCHD.

Em segundo lugar, as métricas de demanda e oferta apoiam o Bitcoin. A oferta atual de Bitcoin é de 19,53 milhões. Isso significa que existem mais de 1,47 milhão de Bitcoins que ainda não foram minerados. Essa mineração deverá ficar difícil quando o Bitcoin for reduzido pela metade em abril de 2024.

Portanto, o Bitcoin provavelmente verá mais demanda de investidores institucionais em um momento de moedas limitadas. Esta tendência provavelmente irá acelerar quando a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) aprovar o ETF Bitcoin à vista. Por um lado, a oferta de Bitcoin nas bolsas caiu drasticamente recentemente.

Terceiro, e mais importante, o Bitcoin resistiu a inúmeras tempestades no passado. Passou pelo colapso do Mt.Gox em 2014, pelo evento do cisne negro da Covid-19 em 2020, pelo colapso da FTX, Terra, Voyager Digital e Celsius.

O Bitcoin também sobreviveu à fase atual de altas taxas de juros. O Federal Reserve mudou as taxas de zero para o máximo em 22 anos de 5,50%. No passado, a maioria dos analistas acreditava que o Bitcoin não sobreviveria em um ambiente de taxas altas e sobreviveu.

Portanto, acredito que investir em Bitcoin é algo contrário para investidores avessos ao risco que detêm o ETF SCHD.

