Os preços do Bitcoin e de outras criptomoedas juntaram-se ao mercado de ações em uma forte recuperação na semana passada, à medida que as condições econômicas melhoraram. O BTC saltou para um máximo de US$ 35.200, enquanto o valor de mercado combinado de todas as moedas subiu para mais de US$ 1,32 trilhão.

A alta do Bitcoin coincidiu com a grande recuperação do mercado de ações, já que os índices Dow Jones, Nasdaq 100 e S&P 500 tiveram sua melhor semana em meses. Rendimentos dos títulos, o índice do dólar americano (DXY), e o preço do petróleo bruto caíram.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

O principal catalisador dessa tendência é a decisão do Federal Reserve e os dados relativamente fracos do Non-Farm Payrolls (NFP) dos EUA. Esses números sugerem que o Fed provavelmente manterá sua taxa de juros inalterada nos próximos meses e fará um corte em 2024.

Os tokens de moedas meme tiveram um bom desempenho

Copy link to section

Uma análise mais detalhada do mercado de criptomoedas mostra que as moedas meme tiveram um bom desempenho nos últimos meses. Na sexta-feira, escrevemos que o Memecoin (MEME) tornou-se uma importante criptomoeda à medida que seu preço subiu. Sua capitalização de mercado aumentou para mais de US$ 200 milhões, mesmo que seu site deixe claro que não possui utilidade ou uso prático.

Outras moedas meme também tiveram aumentos significativos recentemente. O preço do Pepe subiu acentuadamente, conferindo a ela uma capitalização de mercado de mais de US$ 400 milhões. O Taboo Token, uma criptomoeda na indústria adulta, também disparou, alcançando uma capitalização de mercado de mais de US$ 30 milhões.

Essa onda de moedas meme coincide com a ascensão do índice de medo e ganância. Dados da CoinMarketCap mostram que o índice saltou para a zona de ganância de 72. Na maioria dos casos, o Bitcoin e outras criptomoedas sobem quando os investidores são geralmente gananciosos no mercado.

O cerne desta ganância é o sentimento de que o Reserve Federal irá embarcar numa fase de flexibilização. Além disso, há sinais de que a economia americana está a abrandar devido às condições monetárias restritivas.

Pré-venda de Shiba Memu continua

Copy link to section

O aumento das moedas meme deixou muitos investidores em busca do próximo grande sucesso do setor. Isso explica por que muitos investidores transferiram seus recursos para as próximas moedas meme, algumas das quais estão em pré-venda.

Shiba Memu, uma das moedas meme emergentes mais populares, arrecadou mais de US$ 4,36 milhões de investidores nos últimos meses. Os desenvolvedores esperam poder arrecadar muito mais dinheiro, graças à crescente demanda. Como resultado, eles estenderam o período de pré-venda até o final de dezembro.

Existem três razões principais pelas quais o token Shiba Memu provavelmente terá um desempenho positivo a longo prazo. Em primeiro lugar, como vimos durante a pandemia, as criptomoedas tendem a se sair bem quando o Federal Reserve adota uma postura mais dovish (favorável à flexibilização monetária). Isso provavelmente ocorrerá quando o banco começar a reduzir as taxas de juros em 2024. Em segundo lugar, as criptomoedas costumam se sair bem antes do período de halving do Bitcoin. Esse halving ocorrerá em abril de 2024. Você pode comprar o token Shiba Memu aqui.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.