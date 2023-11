Previsão do preço das ações do PayPal: perspectivas à medida que passam do crescimento para o valor

O preço das ações do PayPal (NASDAQ: PYPL) teve um forte retorno depois de publicar um forte relatório de lucros na semana passada. As ações subiram para uma máxima de US$ 56,25 na segunda-feira, cerca de 12,12% em relação ao ponto mais baixo deste ano. Apesar do salto recente, as ações caíram mais de 80% em relação ao máximo histórico.

Não amado e subvalorizado

PayPal e outras ações populares de fintech, como Affirm e Block, não foram apreciadas pelos investidores de Wall Street. As empresas têm estado sob intensa pressão à medida que transitam do crescimento para o valor. Eles experimentaram um crescimento robusto durante a pandemia, à medida que mais pessoas adotavam as compras online.

O PayPal também enfrenta forte concorrência, especialmente do Apple Pay, produto utilizado por mais de 500 milhões de usuários em todo o mundo. Além disso, seus negócios relativamente mais novos, como criptomoedas e Compre agora, pague depois (BNPL), estão passando por ventos contrários.

No entanto, o PayPal ainda é uma boa empresa com uma forte vantagem competitiva. Os resultados mais recentes mostraram que a empresa possui mais de 428 milhões de usuários em todo o mundo. Ela perdeu cerca de 3 milhões de usuários durante o trimestre, enquanto os custos de transação por cliente aumentaram.

O volume total de pagamentos do PayPal aumentou 15%, para US$ 387,7 bilhões, enquanto o volume de checkout de sua marca aumentou 6%. A receita de transações aumentou 7%, para US$ 6,7 bilhões, enquanto a receita de valor agregado aumentou 25%, para US$ 764 milhões.

Estes resultados, aliados à diminuição das margens, significam que a empresa não está a crescer tão rapidamente como antes. No entanto, pode-se defender o investimento na empresa. Tem um balanço sólido e está devolvendo ativamente dinheiro aos acionistas através de recompras.

A empresa aproveitou o baixo preço das ações para adquirir ações no valor de mais de US$ 4,4 bilhões. Como resultado, o número total de ações em circulação caiu para 1,08 mil milhões, abaixo dos 1,18 mil milhões em 2021.

O PayPal tornou-se bastante subvalorizado. Tem um múltiplo PE a prazo de 9,66, que é inferior aos 18,62 do S&P 500. O PayPal também tem um EV futuro para EBITDA e P/S futuro de 8,18 e 2,04, respectivamente. Todas essas métricas são muito inferiores aos seus números históricos.

Previsão do preço das ações do PayPal

Gráfico PYPL por TradingView

No gráfico 1D, vemos que o preço das ações PYPL formou uma tendência de queda nos últimos meses. As ações formaram um canal descendente, mostrado em azul. A recuperação recente aconteceu depois que a ação testou novamente o lado inferior do canal.

Agora moveu-se ligeiramente abaixo das médias móveis de 25 e 50 dias, enquanto o volume se moveu lateralmente. Ele voltou para a linha média do canal de regressão.

Portanto, acredito que existe um valor de longo prazo nas ações do PayPal. No entanto, apesar da recuperação recente, os técnicos sugerem que ainda não está fora de perigo.

Em vez disso, recomendo comprar se cruzar a resistência em US$ 57,35, com o take-profit inicial sendo o lado superior do canal em US$ 70. Uma quebra acima desse nível confirmará a tendência de alta e testará novamente o ponto-chave em US$ 76,53.

