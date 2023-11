Estas 5 empresas do índice DAX estão em apuros à medida que suas ações despencam

As ações alemãs não vão bem, uma vez que a economia enfrenta desafios substanciais. Os dados mais recentes mostraram que a confiança das empresas caiu, enquanto os PMI da indústria e dos serviços permaneceram abaixo de 50.

Dados adicionais revelaram que a economia do país contraiu no terceiro trimestre, levando-a para uma recessão. Isto faz com que seja uma das principais economias com pior desempenho do mundo.

O crucial sector automóvel também enfrenta numerosos obstáculos à medida que as empresas chinesas continuam a assumir o controlo. Como resultado, o índice DAX recuou do máximo do ano passado de 16.524 euros para os atuais 15.100 euros. Estes são alguns dos componentes do índice DAX mais decepcionantes.

Bayer

A Bayer (ETR:BAYN) é uma das empresas com pior desempenho no índice DAX. As ações caíram para um mínimo de 40,37 euros na quarta-feira, 36% abaixo do ponto mais alto deste ano e 58% do seu nível mais alto em junho de 2017.

Os desafios da Bayer vieram da aquisição da Monsanto por US$ 68 bilhões, que gerou grandes passivos. Desde então, os seus resultados financeiros têm sido bastante fracos. Na quarta-feira, a empresa informou que as suas vendas caíram para 10,8 mil milhões de euros, enquanto o seu EBITDA caiu 31%, para 1,8 mil milhões de euros.

Agora, a empresa está considerando desmembrar seu negócio de saúde ao consumidor. Isto está de acordo com o que outras empresas como Johsnon & Johnson e AstraZeneca fizeram. Os ativistas querem que a ciência se desloque completamente da ciência agrícola. Em comunicado, o CEO disse :

“Não estamos satisfeitos com o desempenho deste ano. Quase 50 mil milhões de euros em receitas, mas o fluxo de caixa nulo é simplesmente inaceitável. Nossa missão nem sempre esteve no centro de nossas operações. Isso vai mudar. Estamos redesenhando a Bayer para nos concentrarmos apenas no que é essencial para a nossa missão – e nos livrarmos de todo o resto.”

Siemens Energia

A Siemens Energy é outro componente do índice DAX em dificuldades. Como escrevemos recentemente , a empresa solicitou mais de 16 mil milhões de euros em garantias ao governo. Recentemente, alertou que perderia bilhões de dólares este ano.

Os negócios da Siemens Energy enfrentam dificuldades à medida que a procura por projetos eólicos diminui. Também foi forçado a fazer reparos por vender turbinas eólicas defeituosas. Mais recentemente, várias empresas como a Orsted foram forçadas a abandonar os seus projectos eólicos.

Como resultado, o preço das ações da Siemens Energy despencou quase 50% este ano, tornando-a a empresa com pior desempenho no índice DAX.

https://www.youtube.com/watch?v=qI_5Oj8CxMI&pp=ygUOc2llbWVucyBlbmVyZ3k%3D

Sartório

A Sartorius, uma das maiores empresas farmacêuticas da Alemanha, também não vai bem. As suas ações tiveram um desempenho inferior ao de outras empresas farmacêuticas globais. Caiu 20% este mês e mais de 38% em 2023.

A empresa atribuiu o seu desempenho à fraca procura dos clientes em todos os seus segmentos. As vendas totais nos primeiros nove meses do ano caíram 16,4% para 2,5 mil milhões de euros. O seu EBITDA subjacente caiu 30% para 733 milhões de euros, enquanto a margem caiu para 28,8%.

A Sartorius também atribuiu o desempenho à divisão de Soluções de Bioprocessos, onde as suas receitas caíram 17,7%, para 1,99 mil milhões de euros.

Daimer e Mercedes

As outras principais empresas do índice DAX que não estão indo bem estão na indústria automotiva. Os preços das ações da Daimler e da Mercedes Benz caíram mais de 10% no mês passado. Volkswagen e BMW também tiveram desempenho inferior ao do mercado nos últimos meses.

As montadoras alemãs estão enfrentando grandes obstáculos, já que as altas taxas de juros levam a vendas mais baixas. E o mais importante, essas empresas estão enfrentando desafios como a concorrência de marcas chinesas como Nio, XPeng e Li Auto. Como resultado, a Comissão Europeia lançou uma investigação sobre os subsídios da China.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.