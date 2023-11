Boas notícias para o preço das ações PDD à medida que os usuários ativos do Temu disparam

As empresas chinesas de comércio eletrónico estão rapidamente a ganhar força a nível global. Shein, concorrente da Boohoo, está se preparando para abrir o capital em um negócio de US$ 80 bilhões. A Temu, por outro lado, tornou-se uma das empresas que mais cresce no mundo. A popularidade de Temu poderia beneficiar a PDD Holdings, sua controladora.

Os usuários e o tráfego do Temu estão aumentando

Temu é a empresa de comércio eletrônico que mais cresce no mundo. Dados compilados pelo Google mostram que o interesse na empresa atingiu um nível recorde hoje. Também aponta para mais crescimento nos próximos meses.

Esse interesse também levou a um maior crescimento de usuários. Dados compilados pela SEMRush mostram que o site foi visitado 341 milhões de vezes em setembro. Este foi um aumento de 233 milhões em julho e 267 milhões em agosto.

A maior parte desse tráfego vem dos Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido e México. Notavelmente, a duração média da visita em Temu é de 13,13 minutos, superior aos 12,59 da Amazon.

Esses números significam que a empresa está crescendo rapidamente. Fez isso gastando bilhões de dólares em marketing. Tenho certeza de que a maioria das pessoas viu seus anúncios digitais. Muitos YouTubers populares e usuários do TikTok também o promoveram mostrando suas compras no Temu.

Mais importante ainda, Temu é conhecido por sua enorme disponibilidade de produtos e preços baixos. Os analistas acreditam que a empresa consegue ganhar dinheiro vendendo produtos baratos trabalhando diretamente com fabricantes que se beneficiam de seu amplo alcance.

Estoque PDD pode se beneficiar

A principal empresa que se beneficiará com a popularidade do Temu é a PDD Holdings, anteriormente conhecida como Pinduoduo. A PDD, empresa controladora da Temu, é uma importante empresa de comércio eletrônico na China. Tem um valor de mercado combinado de mais de US$ 145 bilhões.

O PDD iniciou o Temu como uma forma de replicar seu sucesso na China em um espaço global. Ela espera tornar o Temu tão bem-sucedido quanto o Pinduoduo em seu mercado doméstico. Isso explica por que Temu consegue gastar bilhões de dólares em marketing.

Os resultados mais recentes mostraram que a receita da empresa aumentou 66% em termos homólogos, para mais de 52.280 milhões de RMB (7,2 mil milhões de dólares). O seu lucro operacional saltou para mais de 12,7 mil milhões de RMB (1,5 mil milhões de dólares). Como resultado, seu lucro total foi superior a US$ 1,8 bilhão.

Embora Temu esteja crescendo em ritmo acelerado, sua contribuição para a PDD Holdings foi mínima. Na verdade, o seu enorme marketing foi bastante negativo para a rentabilidade da empresa. Em comunicado, Jun Liu, CEO da empresa, disse :

“Temu está atualmente em fase de aprendizado. Nosso foco principal agora é como podemos aplicar nossa experiência para criar nosso valor único. Não nos concentramos na minha posição ou em outras métricas financeiras no estágio atual?”

Porém, no futuro, Temu será uma parte importante da PDD Holdings. É também uma boa proteção contra a inflação, uma vez que vende a maioria dos seus produtos bastante baratos.

Tudo isso explica por que as ações do PDD estão indo bem. Aumentou mais de 29% este ano e mais de 468% nos últimos cinco anos. E apesar disso, as ações ainda estão bastante desvalorizadas. Ela está sendo negociada a um múltiplo de PE a prazo de 22, que é inferior ao de outras empresas de rápido crescimento.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.