Fraco, mas acima das expectativas, o PIB do Reino Unido não consegue abalar o GBPUSD

No comunicado de hoje, o Gabinete de Estatísticas Nacionais (ONS) informou que o tão aguardado PIB do terceiro trimestre melhorou 0,6% em termos homólogos, o que estava em linha com as estimativas do mercado e inalterado em relação aos resultados do segundo trimestre.

Isto também ficou acima das estimativas de consenso de 0,5%, conforme relatado pela TradingEconomics.com.

Dito isto, este é o crescimento mais baixo registado desde abril de 2021, que testemunhou uma contração de 6,7% em termos homólogos em meio à crise sanitária global.

Numa base trimestral, os dados não mostraram crescimento de 0,0% em termos trimestrais para o PIB do terceiro trimestre, embora este tenha superado as estimativas de consenso de (-)0,1% em termos trimestrais.

Isto também marcou o crescimento mais fraco em quatro trimestres.

No mês de setembro de 2023, o PIB do Reino Unido aumentou 1,3% em termos homólogos, em comparação com 0,5% em termos homólogos de agosto de 2023.

A média de 3 meses para o PIB manteve-se estável em 0,0%, mas superou as estimativas de consenso de (-)0,1%, ficando aquém da leitura anterior de 0,3%.

No geral, a subida anualizada foi provavelmente um alívio para os mercados, mas a economia continua a manter uma trajectória de crescimento morna este ano, afectada pela inflação mais elevada entre as economias avançadas, custos de energia insustentáveis, política monetária restritiva e receios de uma recessão iminente.

Outros lançamentos de dados econômicos

Em uma base anual, a produção industrial e a produção manufatureira aumentaram 1,5% A/A e 3,0% A/A, respectivamente, no mês de setembro de 2023.

No entanto, numa base mensal, a produção industrial não registou crescimento de 0,0% MoM, embora tenha ficado acima da contracção do mês anterior de (-)0,5% MoM.

A produção industrial melhorou fortemente de (-)0,7% MoM em agosto de 2023 para 0,1% MoM no último relatório.

Os dados preliminares para o investimento empresarial registaram um aumento de 2,8% em termos homólogos, mas moderaram-se acentuadamente em relação aos 9,2% do trimestre anterior em termos homólogos.

Além disso, este valor ficou bem abaixo das previsões do mercado de mais de 6% em termos homólogos.

As encomendas de construção continuaram a cair acentuadamente, caindo (-)20,0% YoY em comparação com (-)17,6% YoY do relatório anterior.

Este foi um golpe forte, dadas as estimativas de crescimento positivo entre os analistas do setor da TradingEconomics.com.

O ponto positivo veio na forma da produção de construção, que aumentou 2,8% A/A em setembro de 2023, superior ao relatório anterior, que mostrou um crescimento de 1,8% A/A.

A libra esterlina

Dado o aumento dos receios globais de uma recessão acentuada, vários bancos centrais importantes interromperam temporariamente os seus aumentos de taxas.

Isto inclui o Banco de Inglaterra, onde os decisores políticos mantiveram a taxa bancária em 5,25% na sua reunião de Novembro.

Embora os dados do PIB tenham ficado amplamente acima das expectativas do mercado, o par GBPUSD não mostrou muita dinâmica.

O par de moedas está sendo negociado a 1,2221 no momento em que este artigo foi escrito, marginalmente acima da baixa da sessão de 1,2211.

Deslizando de forma consistente desde que atingiu o máximo de 52 semanas de 1,3142 em meados de julho de 2023, a libra terá dificuldade em ganhar um impulso significativo sem pelo menos ultrapassar os níveis de 1,240.

No entanto, dadas as perspetivas relativamente fracas de evolução da economia do Reino Unido, parece improvável conseguir este objetivo numa base sustentada.

Um amortecedor crucial é a inflação, com o IPC de Setembro a atingir 6,7% em termos homólogos e a inflação subjacente a permanecer elevada em 6,1% em termos homólogos.

Apesar da aceleração do nível de preços, espera-se que os cortes nas taxas entrem em vigor em 2024, enquanto o Instituto Nacional de Investigação Económica e Social (NIESR) estimou uma probabilidade de três em cinco de a economia entrar em recessão até 2024.

O relatório sugere que, para se defender contra a crise do custo de vida nos grupos demográficos economicamente mais fracos do Reino Unido, isso exigiria,

…um aumento de rendimento de £4.000 por ano (para os 10% mais pobres da população) para terem os mesmos padrões de vida que desfrutavam no ano anterior à chegada da Covid-19.

Isto sinaliza que o governo provavelmente precisará de fazer pagamentos de apoio e investir em políticas de bem-estar adicionais, possivelmente renunciando a pelo menos algum potencial de crescimento no futuro.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.