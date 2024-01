O recente aumento de preços de Solana pode fazer com que alguns investidores obtenham lucros ou alternem os ganhos para outras posições. O fundador da BitMEX, Arthur Hayes, diz que fez exatamente isso, vendendo SOL para comprar mais Ethereum (ETH).

Em meio a essa perspectiva, alguns dos lucros do mercado poderiam ser usados para comprar um novo token como o Memeinator (MMTR)?

Fundador da BitMEX prevê Ethereum em US$ 5 mil

O fundador da BitMEX, Arthur Hayes, postou em sua conta de mídia social X que vendeu suas participações em Solana (SOL) e usou os lucros para comprar mais Ethereum (ETH).

A ação de Hayes ocorre no momento em que Solana atinge máximas de US$ 99 em 22 de dezembro, ultrapassando XRP e BNB em capitalização de mercado, ficando em quarto lugar. Os contratos em aberto na criptomoeda atingiram 1,25 bilhão. Nas últimas semanas, Hayes postou sobre SOL indo para US$ 100. O preço do token subiu mais de 70% no mês passado.

Mas embora SOL tenha superado em muito o desempenho do ETH em 2023, as perspectivas do criptoempreendedor e personalidade da indústria são otimistas em relação ao Ethereum.

De acordo com o ex-CEO da BitMEX, o segundo maior ativo de criptomoeda do mundo em valor de mercado pode subir para atingir US$ 5.000. Notavelmente, o ETH atingiu um máximo histórico acima de US$ 4.800 durante o último mercado altista.

Arthur Hayes está otimista em relação às criptomoedas

Além de seu otimismo em relação ao Ethereum, Hayes sustenta que as criptomoedas vieram para ficar e que pode não haver momento melhor para estar “com exposição positiva em criptomoedas”. Ele também comentou sobre o debate mais recente sobre os ETFs de Bitcoin – a questão de criação em dinheiro ou em ativos.

Segundo ele, embora as criações e resgates “em espécie” sejam “mais simples e limpos para o fundo”, o dinheiro oferece mais poder. Mas isto poderia fazer com que “apenas corretores e exchanges com ligações políticas” nos EUA fossem utilizados como contrapartes, observa ele.

“Será interessante observar como a microestrutura do mercado muda, se é que muda. A descoberta de preços passará do Oriente para o Ocidente? O horário mais importante para negociar será de segunda a sexta, às 16h EDT, quando a janela de criação/resgate fechar?” ele postulou.

Hayes, no entanto, acredita que este cenário pode apresentar uma série de oportunidades de arbitragem para investidores que podem tirar vantagem em exchanges de criptomoesa baseadas nos EUA e fora dos EUA.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.