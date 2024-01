Previsão de preço do Axelar (AXL) à medida que o aumento continua: é uma compra?

O preço do Axelar (AXL) subiu nas últimas semanas com o aumento da demanda por criptomoedas. O token saltou para uma máxima de US$ 1,2797, um recorde. Aumentou mais de 280% desde o seu ponto mais baixo este ano. Esta recuperação elevou seu valor de mercado total para mais de US$ 611 milhões.

Por que o token AXL está aumentando

Axelar é um player líder na indústria de criptografia. Ao contrário de outras redes, a Axelar trabalha nos bastidores para impulsionar as maiores plataformas do setor. Ele se descreve como Stripe para a indústria de blockchain. Stripe é uma empresa fintech que processa pagamentos para empresas como Amazon, Shopify, Salesforce e Google.

A Axelar alimenta algumas das plataformas mais conhecidas do setor. Alguns dos principais dApps do ecossistema são dYdX, PancakeSwap, KyberSwap, Pangolin e Lido. Outros no ecossistema são Seedify, Kado e Decentraland.

Portanto, o preço do Axelar está subindo à medida que mais redes continuam a subir. A integração mais recente foi o Vertex Protocol, que é um dos maiores DEX do mundo. Também fez parceria com a Centrifuge, uma plataforma para Real World Assets (RWA). Também foi listado pela Upbit.

O preço do Axelar também aumentou devido ao crescente ecossistema DeFi. Dados da DeFi Llama mostram que a Axelar aumentou seu aumento de Total Value Locked (TVL) para mais de US$ 613 milhões, o que é um recorde. O número de commits semanais no ecossistema aumentou para 207.

Mais importante ainda, o preço do token Axelar aumentou devido à bonança criptográfica em curso, que viu a maioria dos tokens subir. O Bitcoin passou para mais de US$ 43.000, enquanto o valor total de mercado do ecossistema saltou para mais de US$ 1,7 trilhão.

As criptomoedas estão passando por grandes ventos favoráveis, incluindo a queda da inflação, o próximo Bitcoin ETF e o próximo halving do Bitcoin. Tudo isso levou ao Medo de Perder (FOMO).

Previsão de preço Axelar

Gráfico AXL por TradingView

O gráfico diário mostra que o preço do token AXL apresentou forte tendência de alta nas últimas semanas. Mais recentemente, o token transformou o importante ponto de resistência de US$ 1,036 em suporte. Este foi um nível crucial, uma vez que atingiu o seu ponto mais alto em fevereiro deste ano.

Axelar permanece acima das médias móveis de 50 e 25 dias, enquanto o Índice de Força Relativa (RSI) moveu-se acima do ponto de resistência principal em 70. Portanto, a perspectiva para a moeda é de alta, com o próximo ponto a ser observado em US$ 1,50.. O stop loss desse preço está em US$ 1,0367.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.