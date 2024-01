O mundo das criptomoedas está sempre evoluindo, e uma das mudanças inegáveis é o crescimento de ativos inspirados em memes. Esqueça os ganhos do Dogecoin inspirados por Elon Musk ou a excitação impulsionada pelo Reddit nas ações da AMC. Inúmeros momentos da internet ocorrem diariamente no mercado. Meme Moguls ($MGLS) quer criar utilidade a partir de momentos inspirados em memes e proporcionar retornos aos investidores. Exploramos detalhadamente a plataforma e seu próximo token, $MGLS, prometendo um ganho de 100x com o início da pré-venda.

O primeiro mercado de ações e exchange apoiado por memes

Meme Moguls é um projeto de meme que combina memes e ativos tradicionais. A plataforma nasce de uma crescente demanda por ativos inspirados em memes. As plataformas existentes têm sido limitadas em escopo quanto aos ativos oferecidos e ao tipo de informação fornecida.

Meme Moguls pretende reunir entusiastas de memes de todos os tipos em uma única plataforma. Amantes experientes de memes têm a chance de mostrar seus conhecimentos e habilidades. Os novos entusiastas dos memes aprendem com as habilidades de seus colegas experientes. Como resultado, espera-se que o Meme Moguls seja um ecossistema ativo para todos os entusiastas dos memes. Isso irá desbloquear valor para o token nativo e impulsionar a adoção.

Meme Moguls também oferece a oportunidade de explorar novos mundos e ganhar. A plataforma apresenta o Mogul Land, imitando seus pares que anteriormente viajaram pelo mundo das realidades virtuais. O Mogul Land será um mundo metaverso onde os usuários do ecossistema se conectam, mineram e apostam tokens. Os usuários podem participar de pools de liquidez e ganhar recompensas, desbloqueando possibilidades infinitas de renda passiva.

Inspirando a próxima geração de Moguls

Pense em grandes nomes que já agraciam o espaço de negócios e investimentos há algum tempo. Talvez Elon Musk, da Tesla, ou o principal investidor do mercado de ações do mundo, Warren Buffet. Meme Moguls pretende criar novos magnatas para conviver com os gigantes. Como?

A participação no ecossistema Meme Moguls é uma oportunidade única para se tornar um magnata. Os usuários recebem tokens $MGLS e aumentam sua riqueza simplesmente participando da plataforma. Eles também podem ganhar NFTs exclusivos e privilégios especiais. Os NFTs são plataformas on-chain negociáveis, como a Opensea, para ganhos adicionais.

Também se trata de inspirar a próxima geração de investidores por meio de informações exclusivas. Como tal, Meme Moguls fornecerá dados de mercado valiosos e em tempo real para seu ecossistema. Os usuários podem acessar informações sobre mudanças de mercado, insights e tendências úteis para tomar decisões de negociação melhores. Eles podem aproveitar as informações para aprimorar suas estratégias de seleção de memes e aprender com os verdadeiros magnatas. O que mais?

Você pode ser o líder dos magnatas simplesmente liderando uma tabela de classificação de riqueza. Para ganhar tal prêmio, os usuários competem com seus pares, demonstrando suas habilidades de negociação. Eles são recompensados por sua classificação superior, motivando-os a acumular mais habilidades e conhecimentos.

O token $MGLS é o próximo token cripto com potencial de aumento de 100 vezes?

Os analistas estão otimistas em relação ao token Meme Moguls, devido à sua proposta de valor única e à sua viralidade. Afinal, é a primeira plataforma do mundo a capturar toda a imaginação da era dos memes inspirados na Internet. Isso permite que Meme Moguls se torne popular e cresça em valor.

Após alguns dias de pré-venda, os investidores compraram US$ 756.000 em tokens. Como esperado, a popularidade imediata fez com que muitos analistas comparassem Meme Moguls aos melhores memes como o PEPE. As previsões são de que Meme Moguls poderia ganhar mais de 100x, uma vez listado. Os ganhos posicionariam o Meme Moguls como um dos melhores investimentos de 2024.

Meme Moguls também é inspirador para os primeiros investidores. O preço aumenta a cada fase de pré-venda, com os analistas esperando um ganho de 1.000% quando a pré-venda terminar. Com o token com preço atraente de US$ 0,0023, os investidores podem querer comprar o token de forma mais lucrativa no Estágio 2.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.