Restrições agrícolas indianas e restrições às exportações são “necessidades do momento”, diz Vishandass da IIPA

A inflação a retalho da Índia em Novembro aumentou para um máximo de três meses e, em 5,6% em termos homólogos, está a aproximar-se do limite máximo do objectivo de inflação de 4% (+/-)2% do Banco Central da Índia.

Impulsionado pelo aumento dos custos dos alimentos, este foi o quinquagésimo mês consecutivo em que o índice de preços ao consumidor (IPC) ficou acima de 4% em termos homólogos, ao mesmo tempo que marcou o primeiro aumento desde Julho de 2023.

O Índice de Preços dos Alimentos ao Consumidor (CFPI) saltou para 8,7% em relação ao ano anterior, devido a padrões climáticos desafiadores, chuvas irregulares e maior demanda festiva.

Especiarias, leguminosas e vegetais lideraram, aumentando 21,6%, 20,2% e 17,7%, em uma base anualizada.

Os itens de açúcar e confeitaria também aumentaram 6,5% na comparação anual, enquanto os estoques reguladores de açúcar diminuíram e estima-se que a produção caia durante a temporada 2023-24.

Como resultado, os decisores políticos determinaram que eram necessárias medidas do lado da oferta.

Estas incluíram restrições à exportação de produtos essenciais como cebola, arroz e trigo, e uma decisão de reduzir a quantidade de açúcar entregue às destilarias de etanol.

Para ter uma melhor noção da política agrícola na Índia e das implicações destas medidas, falámos com o renomado especialista em agricultura, Professor Ashok Vishandadass.

Ashok Vishandass, Professor (Economia Aplicada) do Instituto Indiano de Administração Pública (IIPA) tem interesses em Agricultura Sustentável, Gestão de Riscos e Comércio e Comércio Internacional.

Como ex-presidente da Comissão de Custos e Preços Agrícolas (CACP) do Ministério da Agricultura e Bem-Estar dos Agricultores, no nível de Secretário do Governo. da Índia, possui uma experiência rica e diversificada na formulação de políticas de preços e não-preços agrícolas, incluindo a fixação do preço mínimo de apoio de vários produtos agrícolas.

A seguir estão trechos editados de nossa discussão.

P) À luz das novas restrições agrícolas e restrições às exportações, acredita que o Governo da Índia (GdI) tomou as medidas apropriadas para gerir o aumento da inflação alimentar?

A) As restrições na situação atual são necessárias porque temos que priorizar primeiro o atendimento da demanda interna. Isto era imperativo.

Em segundo lugar, a inflação deve ser mantida dentro da faixa do RBI de 4% +/- 2%. Estas são as compulsões que o governo enfrenta e, portanto, estas restrições eram a necessidade do momento.

P) Na sua opinião, são necessárias outras medidas?

A) As restrições são adequadas, mas teria sido melhor implementar certas previsões de procura.

Exigimos um banco de dados forte sobre demanda, produção e consumo. Tem de existir um sistema estatístico adequado.

Isso poderia ter ajudado a evitar restrições abruptas às exportações e a calibrar melhor quaisquer decisões políticas. Mas este é um processo de longo prazo.

Em segundo lugar, as medidas têm algumas repercussões sobre os produtores e as operações agrícolas.

Por exemplo, os agricultores podem ter comprometido determinadas entregas aos seus clientes que podem estar baseados no estrangeiro.

Dito isto, estas medidas foram necessárias porque houve uma emergência, mas a longo prazo, é preciso ser preventivo e não curativo.

P) Dado que alguns contratos no estrangeiro podem ser afetados, poderão estas restrições prejudicar os esforços globais de construção da marca da Índia?

A) É uma preocupação, mas obviamente o governo escolherá o mal menor e fez a coisa certa.

Dito e feito, o governo deve alimentar os consumidores nacionais, o que fez na situação que atravessamos actualmente.

P) Onde você vê a inflação alimentar e a segurança alimentar nos próximos seis a doze meses?

A) A minha opinião é que o governo está a tomar medidas adequadas que irão manter a inflação alimentar restrita.

Em segundo lugar, o tamanho da colheita é bom e não creio que a disponibilidade seja um problema. A única questão neste momento é a acessibilidade, uma vez que o custo de produção está a aumentar.

Existem três elementos a considerar para a segurança alimentar – acessibilidade, disponibilidade e acessibilidade.

Destes três As, a disponibilidade e a acessibilidade não são um problema para o nosso país.

Mas é claro que a acessibilidade é uma questão que pode ser resolvida através de medidas governamentais ou de certos subsídios para ajudar os sectores da população que enfrentam esta questão.

Mas para gerir quaisquer défices futuros, é melhor ter uma previsão de produção a longo prazo e depois calibrar a produção de acordo com a procura.

P) Dado que a Índia é um dos maiores produtores de etanol do mundo, o que poderão significar as restrições ao açúcar para as nossas exportações?

A) Sim, as exportações de etanol são importantes, mas o nosso objectivo a longo prazo (com o etanol) é reduzir a dependência da importação de combustíveis fósseis.*

O desafio do etanol na Índia é que ele afeta a nossa produção alimentar.

Um problema com a cana-de-açúcar, em particular, é que ela é uma cultura que consome muita água.**

Somos um país com escassez de recursos hídricos e essa é uma questão que não podemos ignorar. Essa é uma desvantagem do uso da cana-de-açúcar como etanol.

É preciso ter uma visão equilibrada sobre a conversão destas culturas em etanol, uma vez que devemos ter em conta o uso da água e a segurança alimentar.

A cana-de-açúcar talvez não seja o melhor caminho para reduzir a dependência das importações de combustíveis.

O milho e o milho são outras fontes possíveis mas, mais uma vez, são culturas alimentares.

No caso do milho, a qualidade do solo e as condições climáticas são factores importantes que devem ser considerados.

Por exemplo, Punjab oferece condições muito favoráveis e o milho era tradicionalmente cultivado lá. No entanto, grande parte deste valor foi agora substituído pelo cultivo de arroz.

Outro benefício do milho é que ele não é uma cultura que consome muita água, então poderia ser uma opção para uso em etanol.

O mais importante é reformular qual é a nossa exigência e o que ela provavelmente será.

Portanto, temos de nos concentrar em produzir de acordo com a procura, em vez de produzir mais do que o necessário, e depois continuar a tentar armazenar e exportar.

Por exemplo, o arroz é um exemplo disso. Não precisamos de tanto arroz, mas exportamos cerca de 10 milhões de toneladas. É uma cultura que consome muita água, o que significa que exportamos água virtual.

Assim, a diversificação para o milho também é recomendada uma vez que consome menos água, mas como haverá um trade-off entre culturas alimentares e produtos não alimentares, é uma questão muito complicada.

Como mencionei anteriormente, eu não apoiaria a conversão do caldo de cana em etanol. Não é sustentável e consome muita água.

P) É viável utilizar o arroz como alimento para conversão de etanol?

A) Bem, talvez possa ser no curto prazo com excesso de estoques, mas não concordo com a ideia de conversão disso. É importante considerar os insumos de arroz.

Existem dois aspectos principais a serem considerados. Um deles é o custo financeiro privado para os agricultores participarem nestas operações, o que oferece uma imagem relativamente limitada da situação.

O outro é o Custo dos Recursos Internos (RDC), mais técnico. A RDC é um conceito muito mais amplo e abrange o custo para a nação em termos de recursos.

No caso da produção de arroz, a RDC é demasiado pesada. Você não pode produzir arroz apenas para convertê-lo em combustível. Isto não é sustentável, uma vez que os nossos lençóis freáticos estão a diminuir.

Devido aos subsídios excessivos, muitos agricultores já recebem energia e água gratuitas. Os custos podem não ser visíveis, mas para mim esta é uma RDC muito dispendiosa e devemos ter em mente o panorama geral ao alterar quaisquer políticas.

P) Há alguma outra medida política que você gostaria de ver do governo para apoiar a agricultura no país?

A) Tem que haver um foco maior nos agricultores. Passos importantes incluiriam a racionalização da política de fertilizantes e a oferta de certos subsídios por hectare.

A situação no terreno é particularmente desfavorável para os arrendatários, uma vez que não têm direitos sobre a terra e não têm benefícios. Esta é uma área importante que precisa ser abordada.

*De acordo com a Célula de Planeamento e Análise de Petróleo do GI, a dependência das importações é de 87,8%.

** De acordo com o Instituto Indiano de Pesquisa da Cana-de-Açúcar, Lucknow, a colheita da cana-de-açúcar requer algo entre 1.400-2.300 mm nas regiões subtropicais e 2.000-3.500 mm nas regiões tropicais.

