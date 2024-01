A indústria global de viagens está indo bem, como evidenciado pelo desempenho das principais empresas em 2023. O preço das ações do Airbnb aumentou mais de 62%, enquanto grupos hoteleiros como Hilton e Marriott dispararam mais de 40%. Empresas de cruzeiros como Carnival e Royal Caribbean mais que dobraram.

As companhias aéreas, por outro lado, decolaram, já que a maioria delas fez grandes pedidos de aviões da Boeing e Airbus. E os analistas acreditam que as empresas do setor continuarão prosperando em 2024 à medida que a inflação e as taxas de juros recuam.

Desempenho de criptomoedas e ações

Um catalisador fundamental para a indústria de viagens é o desempenho contínuo de ativos importantes, como criptomoedas e ações. Moedas digitais como Bitcoin, Ethereum e Solana mais que duplicaram, elevando o valor de mercado total da indústria para mais de 1,7 biliões de dólares.

As ações também tiveram um bom desempenho em 2023, com o índice Nasdaq 100 saltando mais de 50%. Os índices S&P 500 e Dow Jones, observados de perto, também subiram dois dígitos durante o ano.

A indústria de viagens prospera quando há vários ventos favoráveis. Por exemplo, o aumento dos preços das ações e das criptomoedas leva a mais confiança do consumidor, o que, por sua vez, leva a mais gastos. Além disso, a queda da inflação, o aumento dos salários e as baixas taxas de juro são cruciais para o setor.

Os analistas acreditam que estas condições irão convergir em 2024. Dados publicados na sexta-feira mostraram que as Despesas Pessoais do Consumidor (PCE) caíram novamente em novembro, à medida que os preços da energia continuavam a cair.

Ao mesmo tempo, o Federal Reserve apontou pelo menos três cortes nas taxas em 2023. Os analistas preveem mais cortes se a inflação continuar a cair e o crescimento econômico estagnar.

EverLodge busca revolucionar a indústria

A EverLodge tem como objetivo aproveitar esses ventos favoráveis na indústria da hospitalidade. Os desenvolvedores criaram uma plataforma que está na interseção do setor e da tecnologia blockchain. Precisamente, eles esperam perturbar o segmento de aluguel de temporada por meio do uso da tecnologia blockchain.

A ideia é relativamente simples. Dado que a maioria das pessoas não tem acesso a fundos para possuir propriedades de aluguel para temporada, elas podem contribuir coletivamente e ser proprietárias de imóveis nas melhores localizações. Após isso, podem tranquilamente gerar receita por meio de aluguéis.

Essas propriedades são adquiridas na forma de Tokens Não Fungíveis (NFT), o que também pode aumentar a liquidez, já que é possível comprar e vender o ativo em poucos minutos. Além disso, utiliza tecnologias-chave como contratos inteligentes para tornar o ecossistema seguro.

Everlodge será alimentado pelo token ELDG. De acordo com seu white paper, o token terá um suprimento inicial de 532 milhões de tokens na pré-venda, com um preço inicial de $0.01. No momento desta redação, o preço da pré-venda subiu para 0.027 USDT, e os desenvolvedores venderam mais de 22,3 milhões de tokens. Esse crescimento ocorreu à medida que os criadores ofereceram um bônus de depósito de 30%. Você pode adquirir o token Everlodge aqui.

Ainda assim, como todas as criptomoedas, há riscos envolvidos na compra de tokens em pré-venda. Portanto, embora a Everlodge seja promissora, é importante adotar a gestão de riscos. Neste caso, você deve investir apenas os fundos com os quais se sentir confortável em perder, pois esta é uma oportunidade de alto risco e alto retorno.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.