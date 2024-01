As criptomoedas apresentaram um desempenho relativamente misto nesta semana, em um ambiente de baixo volume, enquanto o feriado de Natal continuava. O Bitcoin se manteve estável acima de $42.000, enquanto a Solana e seus tokens do ecossistema deram uma pausa. No geral, a capitalização de mercado total de todas as criptomoedas ultrapassou os $1,7 trilhão.

As próximas semanas serão importantes quando o Efeito Janeiro começar. Esta é uma situação em que ativos financeiros como ações e criptomoedas sobem no início do ano. Também existe a probabilidade de que a Securities and Exchange Commission (SEC) aprove um ETF Bitcoin à vista.

Este artigo analisará algumas das principais criptomoedas em movimento, como Shiba Memu, Bitcoin SV e BNB.

Previsão de Shiba Memu

Shiba Memu, uma das criptomoedas pré-lançadas de melhor desempenho, estará em destaque quando o período de pré-venda terminar. Foi um período de sucesso, já que os desenvolvedores arrecadaram mais de US$ 4,9 milhões nos últimos meses. Com o fim da pré-venda, há uma probabilidade de que eles atinjam a meta de US$ 5 milhões.

Shiba Memu é uma criptomoeda que pretende se tornar o próximo grande sucesso na indústria de moedas meme. Ela busca fazer isso estando na interseção das indústrias de moedas meme e de inteligência artificial (IA) em rápido crescimento.

Enquanto a maioria das principais criptomoedas, como Bitcoin e Ethereum, teve alta em 2023, foram superadas pela maioria das criptomoedas de meme. Atualmente, tokens de meme como Pepe, Bonk e Grok têm uma capitalização de mercado combinada de mais de $1 bilhão. Ao longo do caminho, esses tokens, muitos dos quais não têm utilidade prática, criaram muitos milionários.

A indústria de Inteligência Artificial (IA), por outro lado, mudou o mundo, com plataformas como ChatGPT, Grok e Anthropic faturando milhões de dólares por mês. OpenAI, criadora do ChatGPT, está avaliada em mais de US$ 100 bilhões.

Shiba Memu usará recursos de IA como processamento de linguagem natural (PNL), análise de sentimento e reconhecimento de imagem para criar materiais de marketing interessantes para aumentar sua popularidade entre os fãs de criptomoedas.

É difícil fazer uma previsão de preço para o Shiba Memu agora que o token ainda não foi lançado. No entanto, o lançamento coincidirá com vários ventos favoráveis, como a queda da inflação, cortes nas taxas de juros, aprovação de ETFs de Bitcoin e o halving do Bitcoin. Isso significa que ele pode se juntar ao atual rally das criptomoedas. Você pode adquirir o token Shiba Memu aqui.

Previsão de preço do Bitcoin SV

O preço do Bitcoin SV (BSV) subiu na quarta-feira, mesmo com o BTC permanecendo sob pressão. Ela atingiu uma alta de vários meses de US$ 69,62, que foi 280% acima de seu ponto mais baixo em 2022. À medida que subiu, a moeda saltou acima dos principais níveis de suporte de US$ 55,36 e US$ 58,70, as maiores oscilações em 9 de novembro e 21 de outubro.

O Bitcoin SV ultrapassou as médias móveis de 50 dias e 100 dias, o que é um sinal de alta. Portanto, suspeito que a moeda formará um padrão de bandeira ou flâmula otimista nos próximos dias. Já foi formado o mastro desse padrão.

Se isso acontecer, a moeda terá um rompimento de alta, já que os compradores visam o principal ponto de resistência em US$ 80.

Previsão de preço do BNB

O preço do BNB também teve um rompimento de alta nos últimos dias. Aumentou nos últimos dois dias consecutivos e atingiu seu ponto mais alto desde 29 de maio. A moeda mudou o nível de resistência chave de US$ 271,90 para um nível de suporte.

O preço do BNB formou um padrão de cruz dourada, que é um sinal de alta. Esse padrão se forma quando as médias móveis exponenciais (EMA) de 50 e 200 dias se cruzam. O Índice de Força Relativa (RSI) atingiu o ponto extremo de sobrecompra em 80.

Portanto, a moeda provavelmente recuará e possivelmente testará novamente o suporte em US$ 271. O BNB então se recuperará e testará novamente a resistência em US$ 350, o ponto mais alto em abril.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.