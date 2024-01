O preço do Ethereum ultrapassou uma área de resistência chave para ser negociado acima de $2.400, um movimento que os analistas veem como um sinal de alta para altcoins. De fato, a alta de quase dois dígitos da principal altcoin coincidiu com movimentos significativos para BNB, Cardano e XRP. O Bitcoin SV também teve um aumento, assim como o Chainlink, que subiu mais de 16% em 24 horas.

Os analistas estão apontando para uma potencial continuação ascendente para ETH e LINK. O que a perspectiva geral do mercado significa para o Meme Moguls (MGLS), um novo token em pré-venda que está agitando as discussões sociais?

Previsão de preço Ethereum

O Ethereum está atualmente posicionado acima do nível de $2.300, depois que os touros quebraram as barreiras-chave em $2.200. A principal altcoin, cujo preço aumentou 20% no último mês, pode estar apenas no início de uma grande virada positiva.

Depois de testar novamente com sucesso o suporte em US$ 2.200, o impulso de alta provavelmente ocorrerá nas próximas semanas. De acordo com o analista de criptografia Rekt Capital, o par ETH/USD acima de US$ 2.274 pode levar os touros a avançar para a zona de resistência crítica perto de US$ 2.800.

Se os compradores mantiverem o controle do sentimento, o analista sugere que um movimento ascendente de 22% pode estar próximo.

Previsão de preço Chainlink

Em um mercado de alta forte, preços acima de $3.000 provavelmente abririam espaço para o Ethereum testar novamente suas máximas históricas. Arthur Hayes, fundador da BitMEX, recentemente previu que o Ethereum poderia em breve mirar no nível de $5.000. É uma perspectiva que favoreceria as principais altcoins como a Chainlink.

Depois de alguns meses agitados, o LINK parecia ficar para trás à medida que algumas moedas subiam. Mas com o preço ultrapassando US$ 16, um novo teste bem-sucedido e o estabelecimento da zona como suporte provavelmente colocarão o LINK no caminho para mais ganhos.

A perspectiva positiva para a Chainlink também é ajudada por um aumento na atividade das baleias. Há também potencial para ser um grande player na indústria de tokenização em 2024.

Conforme compartilhado pelo analista de criptomoedas Ali, as baleias compraram aproximadamente 7 milhões de $LINK apenas na última semana. Isso representa mais de $105 milhões dessa altcoin, e é provável que haja um aumento significativo na pressão de compra à medida que grandes detentores voltam a adotar uma postura otimista em relação ao LINK.

In just the past week, #Chainlink whales have purchased approximately 7 million $LINK, worth over $105 million!



This substantial buying spree suggests a growing confidence among major players in #LINK. pic.twitter.com/gg6SxGykhD — Ali (@ali_charts) December 27, 2023

Meme Moguls (MGLS): Esse token poderia explodir em 2024?

Meme Moguls está buscando ser a primeira exchange apoiada por memes do mundo. Além de uma plataforma de negociação de memes, o Meme Moguls também oferecerá um jogo play-to-earn, no qual os jogadores poderão aprimorar suas habilidades de negociação de memes ao competir para se tornarem os próximos magnatas.

O MGLS nativo é a moeda do jogo e oferece vários outros benefícios para o titular, inclusive para governança e renda passiva.

Se você está se perguntando por que mais gostaria de participar da pré-venda do Meme Moguls, o acesso a um mercado onde você pode negociar todos os principais ativos inspirados em memes em alta pode ser uma vantagem. A funcionalidade de apostar e ganhar também pode ser uma ótima maneira de obter renda passiva, assim como o sistema de recompensas disponível para os principais magnatas.

Em termos de tokenomics, uma abordagem orientada para a comunidade tem 60% do fornecimento total de 3 bilhões de tokens baseados em Ethereum alocado para a pré-venda. O interesse já fez com que os investidores passassem rapidamente pelas duas primeiras etapas. Atualmente, os compradores do estágio 3 podem obter MGLS por US$ 0,0025, com mais de US$ 1 milhão arrecadados.

As estatísticas sugerem que o mercado de memes pode crescer para uma indústria de US$ 6,1 até 2025. Com os Meme Moguls preparados para o domínio, o preço nativo do MGLS pode refletir os ganhos do Ethereum e de outras altcoins importantes. O impulso de alta esperado para empresas como Dogecoin e Shiba Inu também significa que o preço do Meme Moguls pode explodir após o lançamento

Saiba mais sobre Meme Moguls e como comprar MGLS aqui.

