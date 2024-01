USD/TRY: Veja por que a lira turca continuou sua liquidação

A taxa de câmbio USD/TRY atingiu outro máximo histórico na quinta-feira, após as últimas notícias sobre o salário mínimo. O par disparou para um máximo de 29,50, ao aproximar-se do nível psicológico chave de 30. Este ano tem estado numa recuperação notável desde que foi negociado às 18,50 em janeiro.

Salário mínimo turco

A última taxa de câmbio de USD para TRY continuou a subir à medida que os investidores reagiam aos últimos dados do salário mínimo turco. O governo decidiu aumentar o salário mínimo em 49% para ajudar os moradores a lidar com a inflação crescente.

O salário mínimo da Turquia aumentou para 17.002, equivalente a US$ 578. Esse aumento ficou no lado superior da banda que os analistas do Goldman Sachs esperavam. Portanto, há uma probabilidade de que o aumento dos salários leve a mais inflação.

Os dados mais recentes mostraram que a inflação turca subiu para 62% em Novembro, uma das mais elevadas a nível mundial. A taxa ainda é inferior à alta da pandemia, de 85,51%.

O aumento do salário mínimo também terá um impacto na economia em geral. Por um lado, provavelmente levará a mais cortes de empregos à medida que as empresas lidam com o aumento dos custos. Os dados mais recentes revelaram que a taxa de desemprego da Turquia era superior a 9,1%.

Também aumentará o défice governamental, uma vez que é um dos principais empregadores do país. O governo emprega trabalhadores essenciais, como enfermeiros e professores.

O aumento salarial ocorreu uma semana depois de o Banco Central da República da Turquia (CBRT) ter anunciado o seu sétimo aumento consecutivo das taxas. Em comunicado, o banco aumentou as taxas para 42,5%, face aos 40% anteriores. As taxas eram de 8,5% antes das eleições do país no início deste ano.

Ainda assim, as taxas de juro reais da Turquia estão na zona negativa. As taxas reais são calculadas subtraindo as taxas da inflação. Neste caso, situam-se acima dos -20% e a situação vai piorar, uma vez que os analistas esperam que a inflação atinja o pico em Maio do próximo ano.

Previsão USD/TRY

Gráfico USD/TRY por TradingView

O USD/TRY esteve numa espetacular corrida de alta em 2023, ao saltar mais de 36%. Isto fez da lira turca a segunda moeda com pior desempenho nos mercados emergentes, depois do peso argentino.

O gráfico diário mostra que o par permaneceu confortavelmente acima das médias móveis exponenciais (EMA) de 50 e 25 dias. Além disso, o MACD moveu-se acima do ponto neutro de zero, enquanto o Oscilador Estocástico subiu acima do nível de sobrecompra.

Portanto, as perspectivas para a lira turca ainda são pessimistas por enquanto. O par provavelmente subirá para a resistência chave em 30 nos próximos dias. Um movimento acima desta resistência fará com que ela atinja o ponto 31.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.