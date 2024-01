A Tesla está considerando abrir uma fábrica em Gujarat, na Índia

Tesla Inc (NASDAQ: TSLA) está em foco após relatos de que poderia anunciar planos de estabelecer sua primeira fábrica na Índia no próximo Vibrant Gujarat Summit.

Tesla ainda não confirmou tais planos

Espera-se que o primeiro-ministro Narendra Modi e Elon Musk – o CEO da Tesla participem do referido evento agendado para janeiro de 2024.

A gigante dos veículos elétricos está interessada em construir uma fábrica no estado de Gujarat, no oeste do país, conforme o Economic Times.

A própria Tesla, porém, não sinalizou oficialmente planos de montar uma fábrica na Índia até o momento.

O relatório chega num momento em que Elon Musk está em conflito com os sindicatos em toda a Escandinávia. As ações da Tesla Inc caíram quase 14% em relação ao máximo acumulado no ano até o momento.

Tesla quer um imposto preferencial de 15%

A Tesla Inc quer lançar seu Modelo 3, o Modelo Y e até mesmo um novo hatchback mais econômico na Índia, de acordo com vários relatos da mídia.

Vale a pena mencionar aqui, porém, que o governo de Gujarat ainda não confirmou que a gigante dos EV realmente demonstrou interesse em construir uma fábrica no quinto maior estado indiano.

No mês passado, foi relatado que a Tesla estava investindo até US$ 2,0 bilhões para construir uma fábrica na Índia, desde que o governo concordasse com uma taxa concessional de 15% sobre veículos importados durante os primeiros dois anos de operação da fábrica.

Poucos dias atrás, a influente investidora Cathie Wood comprou ações da Tesla Inc, conforme Invezz relatou aqui.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.