Os preços das criptomoedas tiveram um início misto do ano. Embora o Bitcoin tenha inicialmente disparado para mais de $45.000, ele caiu acentuadamente na quarta-feira, enquanto os traders continuavam aguardando a aprovação do ETF Bitcoin pela SEC. Outras moedas como Solana, Avalanche e Terra também recuaram significativamente na quarta-feira.

Não está claro se essa venda de criptomoedas e ações será breve ou prolongada. Historicamente, porém, o desempenho de um ativo nos primeiros dois dias de janeiro nem sempre é um indicador do que esperar para o resto do ano. Este artigo examinará as principais criptomoedas, como Meme Moguls (MGLS), LCX e Ethereum Name Service (ENS).

Previsão de Meme Moguls

Meme Moguls, cujo token é MGLS, é uma criptomoeda em ascensão no sub-setor de meme coins. O objetivo dos desenvolvedores é criar uma das principais meme coins que competirá com outras como Pepe, Bonk e Samoyedcoin.

Ao contrário de outras meme coins, Meme Moguls terá um ecossistema completo que manterá seus fãs envolvidos. Este ecossistema será composto por jogos e coleções de NFTs. Além disso, eventualmente, a rede se tornará totalmente descentralizada, dando a todos os detentores voz sobre o seu futuro.

De acordo com o white paper do Meme Moguls, 60% dos tokens foram alocados para o período de pré-venda. Os demais serão alocados ao ecossistema, às listagens de exchanges e à equipe.

Meme Moguls já arrecadou mais de $1,4 milhão de investidores globais. Essa captação ocorre em um momento em que há inúmeros ventos favoráveis na indústria de criptomoedas. Por exemplo, há indícios de que a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) aprovará um ETF de Bitcoin.

Há também sinais de que o Federal Reserve começará a cortar as taxas de juro ainda este ano. E o mais importante, o halving do Bitcoin, observado de perto, acontecerá no final de abril. Na maioria dos casos, as criptomoedas tendem a subir antes e depois de um evento de redução do Bitcoin pela metade. Você pode comprar o token Meme Moguls aqui e ter a chance de ganhar muito.

Previsão de preço do LCX

LCX, o token nativo da bolsa de criptomoedas LCX, tem sido um dos tokens de melhor desempenho nesta semana. O token subiu para uma alta de $0,1474, seu nível mais alto desde janeiro de 2023. Essa alta ocorreu após a empresa lançar a competição de negociação LCX, onde os sortudos vencedores compartilharão $15.000.

No gráfico diário, o preço do token LCX saltou acima do ponto de resistência psicológica em US$ 0,10. Também subiu acima das médias móveis exponenciais (EMA) de 50 e 100 dias, o que é um sinal positivo.

Enquanto isso, o Índice Direcional Médio (ADX) subiu para acima de 50, sinalizando que o token tem impulso. O Índice de Força Relativa (RSI) ultrapassou o nível de sobrecompra de 80.

Portanto, suspeito que a moeda pode oscilar um pouco à medida que a turbulência nos mercados de criptomoedas e de ações continuar. Em seguida, ela pode se recuperar à medida que os compradores miram o ponto de resistência chave em $0,1615, a máxima registrada em 25 de janeiro.

Gráfico LCX da TradingView

Previsão de preço do Ethereum Name Service

O preço do Ethereum Name Service (ENS) atingiu seu ponto mais alto desde 16 de abril. No seu pico, o token subiu mais de 122% em relação ao seu ponto mais baixo no ano passado. Esse salto aconteceu depois que Vitelik Buterin, fundador da Ethereum, observou que a plataforma era superimportante para a comunidade.

O gráfico diário mostra que o preço do token ENS permaneceu acima das médias móveis exponenciais de 50 e 100 dias. Além disso, o Índice de Força Relativa (RSI) e o Índice Direcional Médio (ADX) passaram para mais de 24. Portanto, o Ethereum Name Service provavelmente irá recuar à medida que o hype desaparecer. Isso pode fazer com que caia para o suporte principal de US$ 10.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.