Dos 50 mais ricos, 38 ficaram mais ricos em 2023

À medida que a crise do custo de vida desafia muitos com necessidades como a alimentação, especialmente durante a época natalícia, a elite financeira, incluindo os gigantes tecnológicos dos EUA e os oligarcas russos, está a viver um boom económico. Figuras importantes como Elon Musk e Mark Zuckerberg registaram aumentos significativos nas suas fortunas, tal como outros indivíduos ricos como os britânicos James Dyson e Jim Ratcliffe, segundo dados da Bloomberg.

Fortunas crescentes apesar dos desafios globais

Apesar das sanções económicas e do conflito em curso na Ucrânia, muitos oligarcas russos continuaram a acumular riqueza. Dos 50 indivíduos mais ricos do mundo, apenas 12 registaram uma diminuição nas suas fortunas em 2023, enquanto a grande maioria beneficiou de um crescimento financeiro substancial, com alguns aumentos a serem incrivelmente grandes.

Elon Musk lidera o grupo

Elon Musk, com um patrimônio líquido estimado em US$ 235 bilhões, está no topo, principalmente devido ao sucesso da Tesla. Apesar de uma queda significativa no seu investimento no X (antigo Twitter), o aumento das ações da Tesla aumentou notavelmente a sua riqueza.

O notável retorno de Zuckerberg

Mark Zuckerberg, inicialmente escalado para enfrentar Musk em uma luta na jaula, viu sua riqueza disparar 184%, atingindo US$ 128 bilhões. Este salto foi impulsionado pela recuperação da Meta (empresa controladora do Facebook) após um 2022 desafiador.

Vencedores e perdedores inesperados

Outros ganhadores significativos incluem o magnata indonésio Prajogo Pangestu, que viu a sua riqueza aumentar sete vezes devido a investimentos em energia geotérmica. Em contraste, o bilionário indiano Gautam Adani enfrentou uma diminuição substancial na sua fortuna na sequência de alegações de fraude corporativa.

Representação global no clube bilionário

A lista dos mais ricos do mundo é predominantemente americana, sendo os franceses Bernard Arnault e Françoise Bettencourt Meyers exceções notáveis. A fortuna de Arnault cresceu graças ao sucesso da LVMH, enquanto Bettencourt Meyers, a mulher mais rica da lista, viu um aumento modesto no seu património líquido.

Russos sancionados ficam mais ricos

Apesar das sanções internacionais, muitos bilionários russos como Vladimir Potanin e Alisher Usmanov viram a sua riqueza aumentar. No entanto, alguns dos seus activos permanecem congelados devido a restrições financeiras.

Presença do Reino Unido no ranking dos bilionários

O Reino Unido contribui com 17 indivíduos para o grupo dos 500 mais ricos, sendo Dyson o britânico mais rico. Ratcliffe, outro grande bilionário do Reino Unido, expandiu recentemente o seu portfólio ao adquirir uma participação significativa no Manchester United.

