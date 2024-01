À medida que o mundo cripto vibra de expectativa, há fortes indícios de que a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) poderia aprovar o primeiro ETF de Bitcoin, com especulações apontando para um possível lançamento em 11 de janeiro. Isso ocorre no contexto da previsão que fizemos, discutindo por que a SEC aprovaria os ETFs de Bitcoin mesmo diante de previsões negativas da Matrixport e WhaleWire.

Paralelamente a isso, um jogador revolucionário, Bitbot, está se preparando para capacitar investidores com a custódia total de seus ativos, oferecendo uma vantagem competitiva contra investidores institucionais. Vamos aprofundar os detalhes da possível aprovação do ETF, as características inovadoras do Bitbot e a próxima pré-venda do token BITBOT, que começará em 17 de janeiro.

A pista para o lançamento do ETF de Bitcoin à vista em 11 de janeiro

A tão esperada aprovação de um ETF Bitcoin à vista pela SEC pode se tornar realidade mais cedo do que o esperado. De acordo com o analista da Bloomberg Eric Balchunas, há fortes indícios de que a SEC poderá anunciar a aprovação já na próxima semana, preparando o terreno para o início das negociações na quinta-feira (11 de janeiro de 2024) ou sexta-feira (12 de janeiro de 2024).

Esta notícia causou repercussões na comunidade criptográfica, com os investidores aguardando ansiosamente um marco potencial que poderia impactar significativamente o mercado de criptomoedas.

Bitbot: bot de telegrama que oferece custódia total e ferramentas institucionais

Em meio a essa empolgação, o Bitbot surge como um player inovador no espaço das criptomoedas. Bitbot, um bot comercial do Telegram, está preparado para oferecer aos investidores e traders um nível de controle sem precedentes sobre seus ativos.

O que diferencia o Bitbot é o seu compromisso em fornecer custódia total dos ativos aos usuários, capacitando-os com ferramentas de nível institucional. Esta medida visa nivelar as condições de concorrência, permitindo que os pequenos investidores concorram com os gigantes institucionais em pé de igualdade.

À medida que os mercados de criptomoedas ressurgem, a visão do Bitbot se alinha com a tendência crescente dos investidores de varejo que buscam maior controle e ferramentas sofisticadas para navegar no cenário em evolução. O destaque nas negociações à vista e o aumento nos preços do Bitcoin posicionam ainda mais o Bitbot na vanguarda desta onda de liberdade financeira.

A pré-venda de tokens do Bitbot começa em 17 de janeiro

A empolgação em torno do Bitbot se intensifica com o anúncio de sua próxima pré-venda de tokens, programada para começar em 17 de janeiro. Com um fornecimento total de tokens de 1.000.000.000, o Bitbot pretende vender 30% de seus tokens em 8 estágios de pré-venda. Este movimento estratégico não só alimenta o desenvolvimento, mas também garante utilidade e valor tangíveis para os investidores à medida que o token evolui. Além disso, 20% dos tokens serão mantidos pela equipe de desenvolvimento do Bitbot para sustentar os avanços contínuos, marcando um compromisso com o crescimento a longo prazo.

A dedicação do Bitbot à segurança é evidente por meio de sua parceria com a Knightsafe, um serviço de custódia própria de ativos digitais de código aberto, transparente e descentralizado. Utilizando a tecnologia de custódia MPC (Multi-Party Computation), o Bitbot garante privacidade e precisão sem precedentes para os usuários. Recursos de segurança, como o Anti MEV Bot e medidas contra fraudes, fortalecem ainda mais o compromisso do Bitbot em criar um ambiente de negociação seguro.

Conclusão

Enquanto a comunidade cripto se prepara para uma possível aprovação do ETF de Bitcoin à vista, o cenário está prestes a passar por uma mudança transformadora. A interseção de ferramentas institucionais do Bitbot e a evolução mais ampla do mercado desencadeada pela aprovação do ETF apresentam uma oportunidade única para os investidores. No entanto, a batalha legal em curso entre a SEC e a Coinbase, um importante jogador no espaço cripto, adiciona uma camada de complexidade à narrativa em desenvolvimento.

Em 2024, com o evento de redução pela metade do Bitcoin no horizonte e as tendências de mercado indicando um possível novo ciclo de alta, o Bitbot está pronta para causar impacto no mercado. Competindo com as principais criptomoedas e surfando nas ondas das tendências cripto, o Bitbot se posiciona como uma força dinâmica no setor de bots de negociação.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.