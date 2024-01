USD/RUB: o rublo russo está à beira de um rompimento de alta

O rublo russo deslocou-se lateralmente nos últimos dias, à medida que o preço do petróleo bruto continuava a recuar. A taxa de câmbio USD/RUB foi negociada em 89,76 na terça-feira, onde permaneceu estagnada nas últimas semanas. Este preço está cerca de 12,45% abaixo do ponto mais alto de 2023.

Preço do petróleo recua

Copy link to section

A taxa de câmbio entre USD e RUB permaneceu em fase de consolidação, à medida que os comerciantes observam a contínua queda dos preços da energia. O Brent, referência global, recuou para US$ 77, enquanto o West Texas Intermediate (WTI) caiu para US$ 72,50. Os Urais russos ficaram abaixo de US$ 60.

Os preços do petróleo bruto diminuíram à medida que os investidores reagiram à decisão da Arábia Saudita de reduzir os preços numa tentativa de ganhar quota de mercado. Este movimento provavelmente fará com que outros países reduzam os preços nos próximos meses.

O petróleo bruto é a mercadoria mais importante para a Rússia, uma vez que é o maior produto de exportação. Os dados mais recentes mostram que o país exporta mais de 3,34 milhões de barris por dia e o país comprometeu-se a continuar com os cortes nas exportações para 500 mil, em linha com o acordo da OPEP+.

A Rússia conseguiu contornar as sanções impostas pelos países ocidentais, vendendo o seu petróleo aos países asiáticos, principalmente à Índia e à China. Além disso, os carregamentos de petróleo do país continuaram a passar pelo Mar Vermelho, mesmo com a continuação dos ataques Houthi.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Portanto, os analistas acreditam que a economia russa está melhor do que o esperado. Expandiu-se 5,5% no terceiro trimestre, enquanto o FMI estima que se expandirá 1,1% em 2024. A taxa de desemprego permanece baixa enquanto a produção industrial continua.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

A outra notícia importante sobre o par USD/RUB esta semana serão os próximos dados do índice de preços ao consumidor (IPC) dos EUA. Economistas consultados pela Reuters esperam que os dados mostrem que a inflação subjacente caiu para 3,8% em dezembro, enquanto o IPC principal subiu ligeiramente para 3,2%.

Estes números, juntamente com o relatório do NFP da semana passada , ajudarão a definir o tom para a Reserva Federal. Os economistas têm opiniões divergentes sobre quando o Fed começará a cortar as taxas. Alguns prevêem que o corte das taxas comece em Março, enquanto outros prevêem que comece em Junho.

Análise técnica USD/RUB

Copy link to section

Gráfico USD/RUB por TradingView

O par USD/RUB atingiu o pico de 102,53 em 2023 e depois retomou a tendência descendente. Agora ficou abaixo das médias móveis de 50 e 25 dias. Mais importante ainda, o par formou um padrão triangular simétrico, mostrado em preto.

O Índice de Momentum Estocástico (SMI) e o Índice de Força Relativa (RSI) passaram para pontos neutros. Portanto, a perspectiva para o par é neutra com viés de baixa. Se isso acontecer, o próximo nível a ser observado será 86,98, a oscilação mais baixa em 21 de novembro.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.