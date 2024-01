Especialistas em criptografia reagem à aprovação do ETF Bitcoin da SEC

Finalmente aconteceu. Após meses de espera, a Securities and Exchange Commission (SEC) finalmente aprovou onze ETFs Bitcoin à vista de empresas como Blackrock, Franklin Templeton, Invesco e Fidelity. Este é um grande acontecimento na evolução do Bitcoin, ativo que completou 15 anos há poucos dias.

Especialistas em criptografia acreditam que a aprovação do ETF Bitcoin terá um efeito bola de neve imediato nos próximos anos. Por um lado, acreditam que os investidores institucionais, que permaneceram em grande parte à margem, começarão a alocar algum dinheiro a estes fundos.

Além disso, os gestores de activos globais têm mais de 6 biliões de dólares em pó seco, ou dinheiro angariado mas ainda não utilizado. Em nota, Andy Baehr, diretor administrativo da Coindesk Indices, disse:

“O que isso significa para o preço do bitcoin? A aprovação e os lançamentos de ETF foram bem previstos, então a única surpresa positiva possível no curto prazo são as entradas melhores do que o esperado. Por outro lado, a falta de entradas melhores do que o esperado pode pressionar sobre o preço do bitcoin, dado o seu aumento de 50% desde meados de outubro. Os investidores que estão pensando em uma alocação estratégica de bitcoin para seu portfólio – 2, 3, 4, 5% – estarão muito mais focados no “futuro do finança.”

Em uma declaração separada enviada por e-mail, Anthony Rousseau, chefe de soluções de corretagem da TradeStation, apresentou um caso semelhante. No curto prazo, ele se concentrará em entradas para esses ETFs de Bitcoin, com alguns analistas esperando mais de US$ 2,1 bilhões em ativos. No longo prazo, porém, ele acredita que alguns gestores de fundos começarão a alocar alguns de seus vastos recursos ao Bitcoin. Ele disse :

“Este alinhamento de fluxos institucionais com o evento de redução pela metade do Bitcoin em abril posiciona a classe de ativos para um ano promissor pela frente. Muitos especialistas antecipam a possibilidade de uma avaliação do Bitcoin de seis dígitos em breve. Este lançamento de ETF significa a chegada de uma nova geração de investidores na área de Bitcoin, transformando-o de um ativo de nicho em um componente de portfólio convencional.” Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Enquanto isso, Cathie Wood, cuja empresa foi uma das que recebeu aprovação, disse que a SEC abriu um novo capítulo na indústria de criptografia. Ela disse:

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

“Isso abre um novo capítulo para o Bitcoin e eu gostaria de acreditar que estaremos entre os três ou dois principais fornecedores através deste ETF Bitcoin.”

Em uma declaração recente, um analista do Standard Chartered disse que a aprovação de um ETF Bitcoin seria uma virada de jogo. Ele espera que esses ETFs possam atrair mais de US$ 100 bilhões em entradas nos próximos anos. Neste caso, ele vê o preço do Bitcoin subindo para US$ 250.000 em 2024. Tal movimento empurraria o valor total de mercado do Bitcoin para mais de US$ 4 trilhões.

Enquanto isso, Tom Lee, o fundador da Fundstrat e um dos maiores touros do Bitcoin no mercado, disse que os fundos poderão receber entradas nos próximos meses. Ele também argumentou que as pessoas precisavam encontrar algo em que pudessem confiar em um mundo sem confiança.

"You need to find something you can trust in a trustless world." – Tom Lee of @FundStrat on #Bitcoin pic.twitter.com/ozfm3ibVul — Michael Saylor⚡️ (@saylor) January 10, 2024

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.