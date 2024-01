O Bitcoin recuou nos últimos dias, mas os especialistas continuam convencidos de que este ano será forte para a maior criptomoeda do mundo em valor de mercado.

Bitcoin pode atingir um novo máximo em 2024

Vijay Ayyar – o vice-presidente da CoinDCX, por exemplo, espera que o BTC atinja um novo máximo nos próximos meses. Em uma entrevista recente, ele disse:

Se acreditarmos no sentimento, estamos potencialmente prevendo uma mudança acelerada para novos máximos históricos em algum momento deste ano.

A visão otimista de Ayyar baseia-se principalmente nos ETFs Spot Bitcoin que a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos aprovou na semana passada. Espera-se que os fundos negociados em bolsa aumentem o interesse institucional no Bitcoin – e a entrada de capital relacionada provavelmente resultará num aumento significativo no seu preço.

Historicamente, no entanto, o Bitcoin quase nunca valorizou isoladamente. Costuma refletir no espaço cripto em geral quando um vento favorável começa a beneficiar o preço do BTC. Portanto, é concebível que o rally esperado no Bitcoin ajude os projetos cripto emergentes, como o Bitbot, este ano.

Bitbot – uma breve introdução

Bitbot é um bot de negociação do Telegram que deseja garantir que você aproveite ao máximo a recuperação esperada das criptomoedas em 2024.

O que ele faz essencialmente é oferecer a você – o investidor de varejo – acesso a ferramentas de negociação de nível institucional para ajudar a maximizar seus retornos e minimizar o risco que você terá que assumir ao negociar no mercado de criptomoedas.

Mais importante ainda, é o primeiro bot de negociação sem custódia, o que significa que há uma camada adicional de segurança para os usuários que optam por confiar no Bitbot. Em seu site, o Bitbot declara sua missão como:

Colocar ferramentas de nível institucional nas mãos dos investidores de varejo, ao mesmo tempo que são garantidas pela custódia do MPC.

Interessado em saber mais sobre o Bitbot? Acesse o site neste link.

Como o Bitbot é um investimento em si?

O que torna o Bitbot ainda mais interessante é seu token nativo que alimenta tudo o que esta plataforma representa.

O token Bitbot está programado para uma pré-venda que começa em 17 de janeiro. Investir nele é uma forma de fazer parte desta comunidade e ser elegível para participar e se beneficiar de um modelo exclusivo de compartilhamento de receitas, que cria uma fonte adicional de renda para você.

Bitbot também promete acesso a recursos limitados para aqueles que possuem seu token nativo. Isso inclui copy trading, gem scanner e uma renda passiva adicional se você participar de seu programa de indicação.

Observe que o Bitbot usará “parte de sua alocação de pré-venda para competições – a primeira das quais é uma competição de US$ 100 mil”, conforme seu site. Você pode ingressar na lista de e-mails para se manter atualizado com as informações mais recentes à medida que o Bibot lança sua pré-venda neste link.

Outros ventos favoráveis à criptografia podem ajudar o Bitbot

Lembre-se de que você não conseguirá obter ganhos em seu investimento no Bitbot durante a pré-venda, pois os tokens serão liberados somente após a conclusão da pré-venda.

Mas assim que a pré-venda terminar, o token Bitbot nativo provavelmente encontrará um lar em uma exchange cripto notável que tende a aumentar a demanda, o que, em última análise, resulta na próxima etapa de aumento em termos de preço de um token criptográfico.

De acordo com a Statista, espera-se que o mercado de criptomoedas cresça a uma taxa composta anualizada de pouco mais de 10%. Esse é o tipo de crescimento que você poderá obter se decidir comprar o Bitbot hoje.

Por fim, existem outros ventos favoráveis a curto prazo que também podem beneficiar o Bitbot. Por exemplo, o Federal Reserve dos EUA pode reduzir as taxas várias vezes em 2024, aumentando o interesse em ativos de maior risco, como criptomoedas.

E há o halving do Bitcoin, que também está programado para abril próximo. Clique aqui para saber mais sobre o Bitbot e sua próxima pré-venda.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.