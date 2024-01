Empresa de pesquisa de criptografia compartilha perspectiva extremamente pessimista para Cardano (ADA)

À medida que as criptomoedas buscam um novo salto após as quedas observadas na semana passada, a K33 Research mantém uma perspectiva extremamente pessimista para Cardano (ADA).

De acordo com as últimas perspectivas, a plataforma diz que Cardano pode “cair na irrelevância”. O relatório de pesquisa aponta as trajetórias de mercado de IOTA, NEO e EOS como exemplo.

Em seu relatório “Por que você deveria vender Cardano (ADA)”, a empresa de pesquisa aponta vários fatores como razões pelas quais a criptomoeda poderia lentamente “sangrar” na obscuridade.

Cardano “não serve para nada”

Copy link to section

De acordo com a K33 Research, a rede Cardano não tem nenhuma atividade significativa e esta pode ser a principal razão pela qual a ADA acaba se tornando inútil no futuro. Uma plataforma blockchain, especificamente uma rede de contratos inteligentes como Cardano, precisa de seu token nativo para ter uso prático, observou Anders Helseth, chefe de pesquisa da K33.

Este parece não ser o caso da ADA, argumentou Helseth. Segundo ele, embora alguns contra-argumentos possam apontar para as 90 mil transações diárias, estas são transações blockchain e não “transações significativas”.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

“Não há nada mais acontecendo na Rede Cardano do que transferências de exchanges e um grupo de bagholders fabricando atividades de blockchain”, observou ele.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

O que diz a situação da stablecoin de Cardano?

Copy link to section

Além dos dados de blockchain e das bolsas comerciais, não há nenhuma prova externa de “atividade real”. Além disso, há a situação da moeda estável de Cardano. As principais stablecoins da Tether and Circle – USDT e USDC – não estão em Cardano.

Em vez disso, existem apenas stablecoins garantidas por Cardano, atualmente avaliadas em 76 centavos por dólar. A empresa de pesquisa diz que esta é “outra palavra para nada”, especialmente para DeFi. De acordo com o relatório, Cardano tem uma grande história e história, mas tração zero. Apenas uma grande ideia está a ser vendida a novos titulares de ADA, mas o futuro é sombrio.

“Ada não se recuperou em linha com outros tokens de contratos inteligentes ‘mais fortes’ quando os mercados melhoraram, o que é um forte indicador de uma moeda moribunda”, opinou Helseth.

Ele sugere que a ADA está enfrentando um cenário em que se torna “inútil com o tempo”. É uma trajetória semelhante à observada com outras altcoins, incluindo IOTA, NEO e EOS. Muitos projetos com essa perspectiva aumentam em meio a atualizações tecnológicas ou anúncios de parcerias importantes, mas desaparecem rapidamente quando nada de importante resulta disso.

Why you should sell all your ADA (Cardano)



The Cardano network’s complete lack of meaningful activity will make the Ada token worthless over time.



Read the full reasoning on K33 Research 👇https://t.co/jji0yfJDky — K33 Research (@K33Research) January 15, 2024

Isso significa que a ADA pode cair do ranking dos 10 primeiros e desaparecer no quintal?

De acordo com dados da CoinGecko, o preço do Cardano atingiu um máximo histórico de US$ 3,09 em setembro de 2021. Mas, apesar dos ganhos de 53% no ano passado, o valor atual do ADA permanece superior a 82% do seu pico histórico.

A criptomoeda estava sendo negociada em torno de US$ 0,53 no momento em que este artigo foi escrito.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.