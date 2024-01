Esta manhã, a Alemanha anunciou os seus últimos números de inflação, incluindo o IPC anual para 2023 e mensal para novembro de 2023.

Os números mostraram que a inflação aumentou 3,7 por cento em dezembro de 2023 em termos homólogos, e que o índice harmonizado de preços ao consumidor da Alemanha também subiu 3,8 por cento em termos homólogos e 0,2 por cento em termos mensais em relação a novembro de 2023.

Em linha com as expectativas

As previsões para os números de inflação de hoje eram sombrias, mas esperadas, com o Statistisches Bundesamt da Alemanha prevendo uma inflação de cerca de 3,7% em relação ao ano anterior para 2023, um aumento significativo em relação aos 3,2% em 2022.

No entanto, os números mensais em cadeia de Dezembro proporcionam, sem dúvida, uma compreensão mais precisa sobre a situação actual da inflação no maior país da Europa em termos de PIB. Mas estes números também aumentaram: 0,1% em Dezembro de 2023, em comparação com -0,4% em Novembro.

O triste significado dos números do IPC da Alemanha

Sendo a maior e mais importante economia da Europa, a Alemanha é sempre importante – mas é indiscutível que seja ainda mais importante neste momento.

Um aumento da inflação normalmente significa menos poder de compra para os consumidores, cujos gastos (ou falta deles) têm um impacto direto na economia.

De acordo com a Comissão Europeia, espera-se que o desemprego aumente marginalmente para 3,2 por cento em 2024 e 2025. E a inflação deverá ser de 3,1 por cento em 2024 – um pouco abaixo dos números desta manhã.

Se a Alemanha não conseguir controlar a sua inflação este ano, corre o risco de cair numa estagflação no final do ano – e potencialmente arrastar consigo o resto da Europa.

Sem mencionar que os cortes nas taxas de juro pelos quais todos os consumidores na Europa tanto anseiam só ficarão ainda mais fora de alcance à medida que a inflação aumenta. (Leia a nossa história sobre um membro do BCE que disse “Não consigo imaginar que falaremos sobre cortes ainda” para obter mais contexto.)

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.