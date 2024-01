Membro do BCE: ‘Não consigo imaginar que falaremos sobre cortes ainda’

É concebível que o Banco Central Europeu decida não cortar as taxas em 2024, diz Robert Holzmann – Governador do banco central da Áustria.

A inflação continua a ser uma preocupação na zona euro

Numa entrevista à CNBC no Fórum Económico Mundial em Davos na segunda-feira, Holzmann disse que aqueles que esperam um corte nas taxas em Abril ficarão “profundamente desapontados”.

O seu comentário chega pouco depois de a inflação na zona euro ter sido reportada em 2,9% em Dezembro – um aumento significativo em relação aos 2,4% do mês anterior. Grande parte desse aumento esteve relacionado com os preços da energia.

Não consigo imaginar que falaremos em cortes ainda. Tudo o que vimos nas últimas semanas aponta na direção oposta. Então, posso até não prever nenhum corte neste ano.

O Euro Stoxx 50 perdeu cerca de 2,0% nos últimos trinta dias.

As tensões geopolíticas estão a aumentar rapidamente

Holzmann não vê a possibilidade de um corte nas taxas de juro, a menos que seja evidente que a inflação está a diminuir de forma confiável em direção à meta de 2,0% do BCE.

🔴 ECB'S PRESIDENT LAGARDE: I SEE EURO ZONE INFLATION AT 1.9% IN 2025. — FinancialJuice (@financialjuice) January 11, 2024

O membro do Conselho do Banco Central Europeu também citou a guerra em curso entre Israel e o Hamas e as tensões geopolíticas relacionadas para a sua opinião na segunda-feira.

Os preços podem aumentar, mas também pode haver o risco de alterar a forma como fazemos negócios, mudanças estruturais, que demoram mais tempo, mas que também apresentam o perigo de alterações de preços no futuro.

Também hoje, os especialistas do Barclays reduziram as suas expectativas para o preço do petróleo bruto (média) este ano de 93 dólares por barril para 85 dólares, como Invezz relatou aqui.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.