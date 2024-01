O declínio populacional da China: uma crise cada vez mais profunda

A população da China registou um declínio significativo pelo segundo ano consecutivo, marcando a continuação de uma tendência preocupante que tem vastas implicações para o seu futuro económico e estrutura demográfica.

2023: Um ano de mudanças demográficas

De acordo com o Gabinete Nacional de Estatísticas, a população da China caiu 2,08 milhões, ou 0,15%, para 1,409 mil milhões em 2023.

Este declínio foi superior à diminuição da população de 850.000 habitantes em 2022, que foi a primeira desde a Grande Fome da era Mao Zedong em 1961.

COVID-19 e seu impacto

A pandemia da COVID-19 desempenhou um papel significativo nesta mudança demográfica. Após três anos de medidas rigorosas de rastreio e quarentena, a China registou um aumento dramático da COVID a nível nacional quando as autoridades suspenderam abruptamente as restrições em dezembro de 2022.

Isto levou a um aumento de 6,6% no total de mortes, para 11,1 milhões em 2023, a taxa de mortalidade mais elevada desde a Revolução Cultural em 1974.

Registrar baixas taxas de natalidade

Os novos nascimentos caíram 5,7%, com a taxa de natalidade atingindo um mínimo histórico de 6,39 nascimentos por 1.000 pessoas. Este declínio é atribuído a tendências que duram décadas, incluindo a política do filho único e a rápida urbanização, que tornam a criação dos filhos nas cidades mais dispendiosa.

Em comparação, a taxa de natalidade do Japão foi de 6,3 por 1.000 pessoas em 2022, enquanto a taxa da Coreia do Sul foi de 4,9. Tal como observado noutros países com baixa fertilidade, reverter o declínio da fertilidade revela-se muitas vezes muito difícil.

Diminuição da força de trabalho e impacto econômico

O declínio da população aumenta as preocupações sobre as perspectivas de crescimento da China. Com menos trabalhadores e consumidores, os custos crescentes dos cuidados aos idosos e dos benefícios de reforma estão a colocar mais pressão sobre os governos locais endividados.

Além disso, o desemprego juvenil atingiu níveis recordes em 2023, os salários de muitos trabalhadores de colarinho branco caíram e intensificou-se uma crise no sector imobiliário, onde estão armazenados mais de dois terços da riqueza das famílias.

Katya Stead, correspondente financeira da Invezz, diz:

O envelhecimento da população chinesa é uma tendência potencialmente irreversível a longo prazo. O Fundo Monetário Internacional deixou clara a ligação entre uma baixa taxa de natalidade e reduções no PIB. E, na segunda maior economia do mundo, isto é no mínimo preocupante.

Envelhecimento da população e crise das pensões

A proporção da população com 60 anos ou mais atingiu 21,1% em 2023. A Academia Chinesa de Ciências prevê um défice no sistema de pensões até 2035, uma vez que a população em idade de reforma deverá ultrapassar os 400 milhões.

Lutas rurais

Indivíduos como Xin Lu, residente na província de Gansu, destacam os desafios financeiros enfrentados pelo envelhecimento da população rural. Com pensões escassas e poupanças limitadas, a dependência do apoio familiar está a aumentar.

Resposta do governo e sentimento público

Apesar dos esforços do governo para incentivar o parto através de vários incentivos, a eficácia destas medidas continua a ser questionável. As políticas locais de Pequim carecem de uma implementação uniforme e as causas profundas do declínio das taxas de natalidade continuam por resolver.

Xian Wu, trabalhador de TI há 26 anos, expressa cepticismo em relação aos incentivos do governo, indicando uma mudança social mais profunda nas atitudes em relação ao planeamento familiar.

A longo prazo, os especialistas da ONU prevêem que a população da China diminuirá em 109 milhões até 2050. A população da China com 60 anos ou mais atingiu 296,97 milhões em 2023, cerca de 21,1% da sua população total, acima dos 280,04 milhões em 2022.

Espera-se que a população em idade de reforma do país aumente para mais de 400 milhões até 2035, mais do que toda a população dos Estados Unidos.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.