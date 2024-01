As ações de Fisker, Rivian, TSLA, MULN despencaram: aqui está outro risco a saber

As empresas de veículos elétricos estão tendo um ano ruim, com a maioria delas caindo dois dígitos. A Tesla caiu mais de 14%, enquanto a Fisker caiu mais de 50% somente neste ano. Outras empresas como Nio, Xpeng, Canoo e Mullen Automotive quebraram mais de 30%.

Ações VinFast, Nio, Rivian, Tesla e Fisker

Metais EV e estoques de carregamento de EV caíram

Copy link to section

Eles não estão sozinhos. Como escrevi recentemente, os preços dos metais elétricos para baterias, como níquel, lítio e cobalto, despencaram. Na quinta-feira, a BHP, a maior mineradora do mundo, disse que estava considerando uma grande redução de seu negócio de níquel.

Além disso, a QuantumScape, uma empresa que constrói baterias de estado sólido, caiu mais de 10% este ano. Empresas de carregamento de EV como EVGo, ChargePoint e Blink Charging caíram dois dígitos este ano.

Este desempenho está acontecendo à medida que os traders refletem sobre a imprensa negativa sobre o setor. Por exemplo, cobrimos que a Hertz estava vendendo seu estoque de EV com um grande prejuízo. A empresa, que é uma grande compradora de automóveis, disse que havia pouca procura por VEs e que a sua manutenção não era barata.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Além disso, houve relatos de que as vendas de VE continuaram a abrandar em 2023. Como escrevi antes, muitos concessionários nos EUA queixaram-se das vendas fracas de VE, mesmo depois de terem oferecido grandes descontos.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Grandes OEMs como a Ford e a General Motors também colocaram limites às suas ambições de EV, com a GM dando prioridade aos retornos para os acionistas.

Superprodução na China

Copy link to section

No entanto, um dos maiores riscos que os investidores estão a esquecer é provavelmente o mais importante. Acredito que a maioria das empresas de veículos elétricos verá margens mais estreitas à medida que a China aumentar a sua produção de veículos elétricos para níveis exponenciais.

No início deste mês, foi relatado que Byd havia ultrapassado a Tesla para ser o maior vendedor de EV na China. Isto aconteceu mesmo quando a Tesla reduziu fortemente os preços em 2023, numa tentativa de manter a sua quota de mercado.

A realidade é que a China está a fazer pelos VEs o que fez pela indústria siderúrgica. A maioria dos especialistas acredita que a China ajudou a matar muitas empresas siderúrgicas ocidentais ao inundar o mercado com elas.

As empresas de veículos eléctricos da China, que são igualmente boas que os seus concorrentes ocidentais, estão agora num crescimento exponencial que levará a preços mais baixos. Por exemplo, Byd, uma empresa que conta com Warren Buffett como investidor, fabricou mais de 3 milhões de carros em 2023 e os analistas acreditam que atingirá mais de 5 milhões nos próximos dois anos.

Outras empresas chinesas de veículos elétricos, como Li Auto, Xpeng e Nio, também aumentaram a sua produção nos últimos anos. Nio fabricou mais de 160 mil veículos em 2023, um aumento de 30% em relação ao mesmo período de 2022.

Da mesma forma, a Xpeng fabricou mais de 140 mil carros, enquanto a Li Auto fabricou mais de 250 mil veículos. Lembre-se de que existem mais de 100 empresas de veículos elétricos na China, a maioria das quais está a aumentar a produção.

As autoridades chinesas notaram isso. Num comunicado, um vice-ministro disse que a administração procurará resolver a concorrência desordenada na indústria de EV. Ele observou que as empresas fabricaram 9,5 milhões de veículos e a demanda era insuficiente.

Lembre-se de que outras empresas asiáticas e ocidentais como Hyundai, Kia, Toyota e General Motors também estão construindo VEs. No seu conjunto, isto significa que os preços dos VE continuarão a cair, atingindo as margens.

https://www.youtube.com/watch?v=l0Oe9w7pzyQ&pp=ygULaGVydHogdGVzbGE%3D

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.