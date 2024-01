BYD afirma que suas vendas de veículos aumentaram 62% em 2023

BYD Company Limited (OTCMKTS: BYDDF) está em foco na segunda-feira depois de relatar um grande aumento anual nas vendas de veículos em 2023.

Quantos veículos a BYD vendeu no ano passado?

Copy link to section

A empresa de veículos elétricos vendeu um total de pouco mais de 3,0 milhões de unidades no ano passado, o que representa um aumento de quase 62% em relação a 2022.

1,6 milhão deles eram EVs com bateria, enquanto os restantes eram híbridos plug-in, de acordo com o comunicado de imprensa desta manhã.

A notícia chega cerca de alguns meses depois que a BYD Company Limited disse que seu lucro atingiu um máximo histórico de US$ 1,42 bilhão em seu terceiro trimestre financeiro. A montadora chinesa divulgou recentemente planos de abrir uma fábrica na Hungria.

Observe que a BYD Company Limited encerrou o ano recente com queda de 35% em relação ao máximo de fevereiro de 2023.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Ações da BYD vs Tesla: analista escolhe um lado

Copy link to section

Na segunda-feira, a empresa com sede em Shenzhen também disse que vendeu 340.178 veículos elétricos a bateria e elétricos híbridos em dezembro. Bem mais da metade deles eram totalmente elétricos.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Compartilhando sua opinião sobre a BYD Company Limited e seu principal rival – Tesla Inc, um analista da Canaccord Genuity, George Gianarikas, disse recentemente no “The Exchange” da CNBC:

A Tesla provavelmente será ultrapassada do ponto de vista unitário, mas o que vencerá com o tempo é a batalha pela participação nos lucros.

https://www.youtube.com/watch?v=nXv85t7YYLY

Sua classificação de compra em $TSLA está associada a um preço objetivo de $267, o que sugere uma vantagem de cerca de 8,0% a partir daqui. Em contraste, a Berkshire Hathaway – o conglomerado multinacional de Warren Buffett disse no ano passado que a BYD estava bem à frente da Tesla na China (saiba mais).

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.