Antevisão da decisão da taxa de juro do Banco Central Europeu (BCE)

O euro e os índices europeus como DAX, CAC 40 e FTSE MIB estão nervosos esta semana, enquanto os traders aguardam as próximas decisões do BCE e do Federal Reserve. O par EUR/USD recuou durante dois dias consecutivos e pairava perto do seu ponto mais baixo desde 13 de dezembro.

Da mesma forma, a taxa de câmbio EUR/GBP caiu para 0,8550. O euro também caiu face a outras moedas, como o franco suíço e a coroa norueguesa. Entretanto, os índices de ações europeus pouco mudaram, mesmo quando os seus homólogos americanos, como o Nasdaq 100 e o S&P 500, atingiram um máximo histórico.

O BCE iniciará a sua primeira reunião de política monetária do ano na quarta-feira e dará o seu veredicto na quinta-feira. Esta reunião ocorre numa altura em que a economia europeia não vai bem, com países como a Alemanha e a França a reportarem um crescimento lento. O bloco também está à beira de afundar numa recessão, uma vez que o acesso ao financiamento continua difícil.

A inflação na Europa também está a subir e a crise no Médio Oriente poderá piorá-la. Dados do Eurostat mostraram que a inflação na área do euro subiu para 2,9% em Dezembro, face a 2,4% no mês anterior. A inflação da União Europeia saltou para 3,4%, muito acima da meta mediana de 2,0%.

Portanto, os analistas esperam que o BCE mantenha as taxas de juro num máximo histórico de 4,50%. Também manterá a taxa de facilidade permanente de depósito em 4%. Em uma declaração por e-mail, Gary Thomson, diretor de operações da FXOpen UK, disse:

“Não há dúvidas de que o BCE manterá a taxa de juro inalterada na sua próxima reunião de 25 de Janeiro. No entanto, a retórica vinda do BCE, tornando-se mais acomodatícia, acrescenta um elemento de intriga à próxima conferência de imprensa.”

A questão é se o BCE irá apontar para cortes nas taxas ou manter um tom agressivo como fez no passado. Numa declaração no Fórum Económico Mundial, Christine Lagarde disse que o banco precisava de mais tempo para reduzir a inflação. Ela estimou que a primeira taxa de juros chegará no verão.

O BCE quer evitar declarar vitória para evitar o erro pandémico ao atrasar o aumento das taxas de juro. Na altura, tal como a Fed, o BCE sustentou que a inflação era transitória. Como resultado, foi um dos últimos grandes bancos a iniciar o aumento das taxas.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.