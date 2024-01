O mercado de criptomoedas permanece vermelho, com o Bitcoin perdendo cerca de 3% no último dia, para níveis de US$ 39.881 no momento da publicação. A criptomoeda líder caiu 6,49% nos últimos sete dias. À medida que os ursos dominam o BTC, Pullix (PLX) e Binance Coin (BNB) permanecem estáveis.

Bitcoin é suscetível a outra queda

O BTC caiu abaixo de US$ 40 mil pela primeira vez em 2024, depois de cair cerca de 3% no dia anterior. As ações do preço do ativo nas últimas três semanas indicam o conceito de venda de notícias depois que os EUA aprovaram ETFs de Bitcoin à vista.

Além disso, mineradores, detentores de curto prazo e investidores da Grayscale contribuem para o cenário pessimista com vendas significativas. Além disso, a FTX e a Alameda liquidaram Bitcoin no valor de cerca de $1,1 bilhão durante seu procedimento de reembolso.

Nesse contexto, o analista de criptomoeda Scott previu uma queda do Bitcoin para US$ 34 mil, uma vez que a criptografia dominante perde impulso na região de US$ 39 mil.

$BTC 40401 , 39268 next , below that theres a bit of drop to 34k pic.twitter.com/6E4KS6OOL0 — Scott (@FL34786) January 19, 2024

O especialista espera que o preço do BTC continue caindo em direção à área de suporte na área de valor de US$ 34 mil nas próximas semanas.

Pullix (PLX) atrai atenção com notável sucesso

Pullix comemora o sucesso inicial ao atrair a atenção global com sua pré-venda contínua. O projeto arrecadou mais de US$ 4,28 milhões no estágio seis, demonstrando a confiança dos investidores em seu potencial de longo prazo.

A Pullix percebe um aumento de otimismo devido ao seu potencial para revolucionar a negociação digital com um ecossistema híbrido que aproveita as capacidades de bolsas centralizadas e descentralizadas.

A exchange única em seu tipo usará PLX como o token de governança. Enquanto isso, a moeda “trade-to-earn” permitirá que os usuários desfrutem de recompensas e renda passiva ao utilizar a plataforma e participar de diferentes desafios de negociação.

Ao contrário de outras DEXs ou CEXs, Pullix oferecerá renda fixa aos seus usuários leais. O PLX é o veículo da exchange para serviços de cashback, ofertas promocionais e distribuição de recompensas.

Os players interessados podem comprar PLX ao preço atual de US$ 0,08 e antecipar retornos substanciais, já que os especialistas prevêem aumentos para a marca de US$ 1.

Binance Coin pronta para um grande avanço

O BNB manteve ações de preços laterais nas últimas semanas. A altcoin manteve-se além da marca de US$ 300, apesar da queda do Bitcoin, e o impulso crescente destaca a estabilidade de longo prazo.

Binance Coin teve um aumento de mais de 50% nos últimos três meses, mantendo-se acima de $300 com consistência. Além disso, o volume diário de negociação de $15,69 bilhões ajuda a manter a altcoin em ascensão. O BNB está sendo negociado perto de $311 no momento desta publicação, mostrando uma sólida recuperação. Além disso, a demanda subjacente constante pode impulsionar a altcoin além de suas resistências de curto prazo.

📊 NEUTRAL: #BNBUSDT | $BNB | 4h



BNB price is facing resistance at $317 to $321 and $330, but indicators suggest a potential recovery.



⚡️ Fast Insights: https://t.co/wfDqnUHExV pic.twitter.com/1sJgUkwm8G — Crypto | #1 Free Signals (@best_analysts) January 21, 2024

Isso abrirá o caminho ascendente em direção ao pico de 52 semanas de US$ 352, sob condições de mercado favoráveis.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.