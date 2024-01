Entrevista exclusiva com Charles Adkins, o novo presidente da Hedera

A indústria de blockchain está crescendo rapidamente. Nos últimos meses, vimos projetos como Sui, Sei, Manta e Celestia entrarem no ar e atrairem milhares de usuários. Nesta entrevista exclusiva, estamos acompanhados por Charles Adkins, o recentemente nomeado presidente da Hedera, um dos principais players do setor. Ele compartilha sua experiência e suas aspirações da organização.

Parabéns pela sua recente nomeação. Como está indo até agora?

Obrigado, até agora tem sido uma experiência maravilhosa. Hedera é uma plataforma realmente interessante, com seu amplo e expansivo ecossistema de diferentes projetos construídos na rede. Além da rede em si, existem várias entidades importantes com as quais estou entusiasmado em trabalhar mais de perto:

O Conselho Hedera, um grupo de até 39 das principais organizações do mundo, que estão comprometidas com a inovação da rede, a estabilidade e a descentralização contínua da Hedera.

Swirlds Labs, a equipe que fundou e construiu a Hedera, que agora fornece desenvolvimento e suporte para a rede;

A Fundação HBAR, que atua como um multiplicador de força integrado para ajudar construtores e criadores a superar os desafios de levar ideias ao mercado e, ao mesmo tempo, apoiar o uso da rede Hedera;

A Hashgraph Association, que é uma organização independente sem fins lucrativos focada na construção de um ecossistema vibrante e inovador para startups, empresas e instituições governamentais em todo o mundo, utilizando os recursos da Hedera.

A DLT Science Foundation, que é uma colaboração de compartilhamento de conhecimento entre academia, indústria, desenvolvedores e governo para promover a tecnologia de registro distribuído nos negócios e na sociedade.

Você pode nos contar brevemente sobre Hedera e como você está encontrando seu novo local de trabalho?

Hedera é uma rede pública e órgão governamental totalmente de código aberto e de prova de participação para a construção e implantação de aplicativos descentralizados. A rede oferece aos desenvolvedores três serviços principais: contratos inteligentes, consenso e serviços de token. Hedera é o único que é incrivelmente rápido, energeticamente eficiente (carbono negativo) e seguro, todas as vantagens que podem ser atribuídas ao seu algoritmo de consenso hashgraph subjacente.

A comunidade de Hedera e as entidades a ela associadas estão repletas de pessoas talentosas e dedicadas e de liderança que acreditam no futuro em constante expansão da tecnologia de contabilidade descentralizada (DLT). Trabalhando ao lado de pessoas como Dr. Leemon Baird, cofundador da Hedera e co-CEO da Swirlds Labs; Mance Harmon, cofundador e co-CEO, Brett McDowell, presidente da Hedera, Andrew Aitken, diretor de código aberto, bem como membros do conselho de empresas como Dell Technologies, abrdn, Google, IBM e nossa mais recente adição, Hitachi, significa que estou cercado pelas melhores mentes do setor.

1/ We are excited to announce that @Hitachi_US has joined the #Hedera Council, bringing with it industrial solutions expertise and the aim to begin creating proof-of-concepts for end-to-end #SupplyChain and #sustainability solutions in the next year.https://t.co/0cVAer75ua — Hedera (@hedera) January 15, 2024

Parabéns por adicionar a Hitachi como membro do conselho administrativo. Como aconteceu a parceria?

A colaboração com a Hitachi é importante para a rede. Através desta nova parceria, a Hitachi aproveitará a tecnologia de contabilidade distribuída (DLT) da Hedera para criar provas de conceitos para visibilidade ponta a ponta da cadeia de suprimentos. A Hitachi traz experiência crucial em aprendizado de máquina e IA generativa para o ecossistema Hedera, já tendo empregado seu conhecimento tecnológico para desenvolver soluções valiosas de tecnologia blockchain em sistemas de pagamento, cadeias de suprimentos, manutenção preditiva e mineração.

A diversidade do Conselho Hedera e a escala dos membros envolvidos afirmam a Hedera como líder no setor, expandindo o DLT em escala global e atuando como modelo para o futuro da tecnologia descentralizada. Dito isto, a Hedera está sempre a olhar para o futuro e estamos ansiosos por conseguir que mais entidades se juntem ao Conselho e garantir que a rede tenha o maior impacto possível. Esses nomes conhecidos, como Hitachi, conferem ainda mais credibilidade e marca reconhecível para pessoas em todo o mundo que ainda estão em dúvida sobre o DLT. Esperançosamente, essas nomeações destacam outras maneiras pelas quais o DLT pode ser aproveitado e fornecem garantias adicionais para aqueles que consideram a adoção.

Como a Hitachi ajudará o ecossistema de Hedera?

A Hitachi traz novas capacidades ao Conselho, fortalecendo a rede através das suas capacidades técnicas e de investigação. A sua liderança em casos de utilização industrial orientados para a inovação faz da Hitachi uma adição única e valiosa ao Conselho. A Hitachi e suas afiliadas já empregaram seu conhecimento tecnológico para desenvolver soluções valiosas de tecnologia blockchain em sistemas de pagamento, cadeias de suprimentos, manutenção preditiva e mineração. A Hitachi também traz mais experiência e inovação em aprendizado de máquina e tecnologias generativas de IA para o Conselho, aumentando a ampla e variada experiência que forma sua base de conhecimento.

A Hitachi tem um histórico de desenvolvimento de tecnologia voltada para o futuro para soluções industriais, energéticas, de infraestrutura e de mobilidade, e a infraestrutura Web3 é cada vez mais atraente para grandes empresas, que nunca antes foram capazes de demonstrar a transparência e a responsabilidade da cadeia de suprimentos e de outros sistemas que são tão urgentemente necessária nos tempos de hoje.

Por que você acha que tantas grandes empresas estão escolhendo Hedera em vez de outras blockchains?

Hedera é única por ser incrivelmente rápida, energeticamente eficiente (carbono negativo) e segura, em comparação com outras redes. Todas essas vantagens podem ser atribuídas ao seu algoritmo de consenso hashgraph subjacente. Hedera se destaca como um farol de inovação em tecnologia digital. Esta plataforma não é apenas mais uma blockchain; é uma nova forma de DLT. Com sua abordagem única, a Hedera está estabelecendo novos padrões para casos de uso de dApps e DLT.

Ao utilizar um algoritmo de consenso exclusivo, Hedera fornece uma plataforma mais segura, rápida e eficiente do que os blockchains tradicionais. Com suas transações de alta velocidade, segurança incomparável, previsibilidade de taxas de transação e mecanismo de consenso justo, Hedera é um divisor de águas em DLT e permitiu escalabilidade e crescimento significativos para entidades em todo o mundo, atuando como um catalisador para a tecnologia de registro descentralizado.. Empresas como Atma.io, TOKO e ServiceNow são apenas algumas das histórias de sucesso atraídas pela Hedera.

Como funciona o Conselho de Governo da Hedera e que tipo de empresas pretende adicionar no futuro?

O Conselho do BCE da Hedera trabalha em conjunto com os seus pares para promover e governar uma rede estável e descentralizada concebida para aplicações do mundo real. Os membros do conselho executam o conjunto inicial de nós na rede Hedera. Todos os membros têm mandato máximo de três anos, com até dois mandatos consecutivos e voto igual nas decisões da rede e da plataforma. Swirlds, o criador do hashgraph, tem assento permanente e voto igual.

O Conselho Hedera consiste em até 39 organizações e empresas diversas e resistentes ao conluio, com um compromisso com a inovação da rede e a descentralização contínua da rede Hedera. O conselho já inclui diversas organizações líderes do setor, como abrdn, Avery Dennison, Boeing, Chainlink Labs, COFRA Holdings, DBS Bank, Dell, Dentons, Deutsche Telekom, DLA Piper, EDF (Électricité de France), eftpos, FIS (WorldPay), Google, Hitachi América. Ltd., IBM, Instituto Indiano de Tecnologia (IIT), LG Electronics, The London School of Economics (LSE), Magalu, Nomura Holdings, ServiceNow, Shinhan Bank, Standard Bank Group, Swirlds, Tata Communications, Ubisoft, University College London (UCL), Wipro e Grupo Zain.

Hedera está sempre olhando para o futuro. O conselho está ansioso para envolver mais entidades para garantir que todas as alianças tenham o maior impacto possível.

A indústria blockchain está se tornando altamente competitiva. O que o diferencia de, digamos, Ethereum, Solana e Avalanche?

Hedera se destaca no cenário por sua combinação única de velocidade, segurança e sustentabilidade. Hedera permite alto rendimento e taxas de transação baixas e previsíveis. O Conselho do BCE de Hedera garante a descentralização, ao mesmo tempo que as suas robustas medidas de segurança o tornam resistente a ataques comuns. Além disso, o compromisso da Hedera com a sustentabilidade a distingue, pois utiliza um mecanismo de prova de participação com eficiência energética. Uma pesquisa da University College London (UCL) descobriu que Hedera é a rede com o menor consumo geral de energia, usando mais de cinco milhões de vezes menos energia do que outras redes. A pesquisa também concluiu que o Hedera é o livro-razão público mais inovador e sustentável para a economia descentralizada, capaz de funcionar com menos energia do que a utilizada por uma casa normal.

Por último, com foco em alcançar a adoção generalizada, os recursos inovadores e as parcerias estratégicas da Hedera a diferenciam, oferecendo uma solução confiável e escalável para empresas que buscam uma plataforma de tecnologia de contabilidade descentralizada de ponta.

Hedera lançou o Stablecoin Studio em setembro. Como está indo até agora?

Disponibilizado por Hedera, The HBAR Foundation, Swirlds Labs e ioBuilders, Stablecoin Studio é um SDK de código aberto que facilita para plataformas de stablecoin Web3, emissores institucionais, empresas e provedores de pagamento a construção de aplicativos de stablecoin na rede Hedera. Desde o seu lançamento, o kit de ferramentas foi incorporado por muitas entidades, incluindo um programa piloto compartilhado publicamente liderado pelo Shinhan Bank, envolvendo vários outros bancos na APAC e permitindo que as organizações criem facilmente aplicações de stablecoin.

Qual é a sua perspectiva para 2024? Em termos de Hedera e da indústria blockchain em geral?

Com um ecossistema crescente e parcerias estratégicas, a Hedera está preparada para uma maior adoção. A indústria, em geral, provavelmente testemunhará uma maior integração de soluções blockchain em todos os setores, com foco na escalabilidade e na sustentabilidade. À medida que a tecnologia descentralizada amadurece, o compromisso da Hedera com a inovação, segurança e eficiência a posiciona favoravelmente. No geral, 2024 é promissor tanto para Hedera como para o panorama mais amplo, expandindo a aceitação geral e a evolução das tecnologias descentralizadas.

Você aprovou um fundo ecossistêmico de US$ 408 milhões. Qual é o seu objetivo com isso? Quais setores você deseja financiar?

O Conselho de Hedera aprovou uma alocação substancial de 4,86 mil milhões de HBAR, actualmente avaliada em aproximadamente 408 milhões de dólares para o seu fundo ecossistémico. Esta medida estratégica visa reforçar o desenvolvimento da rede e melhorar a sua estrutura de governação descentralizada. Este fundo será usado para desenvolver o ecossistema da Hedera e ajudar startups e construtores de empresas que operam na Hedera. Será alocado pelo Conselho da Hedera entre iniciativas existentes, incluindo a Fundação HBAR, a Associação Hashgraph e a Fundação Científica DLT. Saindo de 2023, onde a rede realizou mais de 33 mil milhões de transações no mundo real, esta alocação de fundos significa a dedicação do Conselho Hedera à sua visão para um futuro de transações digitais descentralizadas.

Vimos a atividade em alguns blockchains populares diminuir. Como você pretende ajudar Hedera a evitar esse destino?

Espero trazer para a função minha experiência e conhecimento em serviços financeiros, administração governamental, estratégia de entrada no mercado e tecnologia Web3. Estou envolvido nesses espaços há bastante tempo e tenho muitos aprendizados para aplicar para apoiar o crescimento contínuo da Hedera. Acredito que a rede seja atraente para muitos aplicativos e desenvolvedores, principalmente por causa de sua velocidade, eficiência energética e segurança. A Hedera já existe há muito tempo e cada vez mais projetos estão utilizando a tecnologia da Hedera.

Onde você quer que Hedera esteja nos próximos cinco anos?

Minha esperança é que em cinco anos todos estejam usando a rede Hedera subjacente, mesmo sem saber disso. Idealmente, muitos aplicativos distribuídos estão sendo executados no Hedera e fornecem a responsabilidade e a transparência que a web 3 oferece em uma experiência de usuário perfeita, em tudo, desde serviços financeiros a saúde, responsabilidade de IA, educação, produtos e serviços de consumo e muito mais. O objetivo não é a tecnologia pela tecnologia. O objetivo é que esta tecnologia melhore a vida de todos, proporcionando custos mais baixos de realização de negócios e maior transparência para todos.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.