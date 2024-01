Exclusivo: Economista-chefe Dr. SP Sharma sobre a grande história de crescimento indiano

Na edição de Janeiro de 2024 das Perspectivas Económicas Globais, o Banco Mundial sinalizou um abrandamento do crescimento em resposta à “política monetária restritiva, condições financeiras restritivas e comércio e investimento globais fracos”.

Particularmente preocupantes são os desenvolvimentos geopolíticos no Médio Oriente, os elevados níveis de dívida e o potencial de “perturbações nos mercados de matérias-primas”.

Nos próximos doze meses, estima-se que o crescimento global se modere para 2,4%, o que marcaria um terceiro ano consecutivo de desaceleração.

Em comparação, a Índia é a grande economia que mais cresce no mundo.

O relatório estima o crescimento do país em 2023 em 6,3%, com uma nova aceleração para 6,4% e 6,5% nos próximos dois anos.

Então, como é que a Índia continua a experimentar uma dinâmica de crescimento tão positiva num ambiente globalmente desafiador?

Para nos aprofundarmos nos principais impulsionadores da história de crescimento da Índia, no seu dinâmico processo de reforma, no papel central do sistema bancário na transformação em curso e nas novas oportunidades emergentes, bem como nos desafios em evolução, tivemos o prazer de falar com o Dr., economista-chefe e secretário-geral adjunto da Câmara de Comércio e Indústria PHD (PHDCCI), com sede em Nova Delhi.

Como uma organização pan-indiana voltada para o futuro, proativa e dinâmica, a PHDCCI se envolve com mais de 150.000 grandes, médios e pequenos participantes da indústria, bem como altas comissões e embaixadas para gerar novas oportunidades de negócios e a adoção de melhores práticas internacionais.

Atuando como a “Voz da Indústria e do Comércio”, o PHDCCI tem sido um catalisador chave para a promoção da indústria, do comércio e do empreendedorismo indianos nos últimos 118 anos.

Biografia do palestrante

Dr SP Sharma tem cerca de 25 anos de experiência diversificada nas diversas áreas da economia, comércio e indústria.

Ele iniciou sua carreira no Governo de Punjab em 1996 e posteriormente mudou-se para o Governo da Índia, ASSOCHAM, PwC e TATAs.

Atualmente, ele trabalha com o prestigiado órgão da indústria, Câmara de Comércio e Indústria PHD, como economista-chefe e secretário-geral adjunto.

Ele conduziu mais de 200 estudos/artigos/projetos de pesquisa, etc. com organizações de prestígio como o Governo da Índia, Governos Estaduais, UNCTAD, Comissão Europeia, Câmaras/Associações Industriais e Empresas.

Ele participou de mais de 300 programas como estimado painelista/presidente/moderador, etc., organizados por vários governos de renome, bem como organizações industriais, associações comerciais, institutos educacionais e organizações de pesquisa, entre outros.

Dr. Sharma discursou na Conferência Internacional de Pesquisa sobre Perspectiva Econômica e Regulatória Índia-Reino Unido, organizada pela Universidade de Portsmouth, Reino Unido; Seminário sobre Cadeias Globais de Valor na Universidade de Leeds, Reino Unido; Conferência Internacional sobre Cadeias Globais de Valor e Indústria @ 75 no IIM Trichy – Índia, Oportunidades de comércio e investimento entre a Índia e os EUA, Nova Jersey.

Recentemente, ele discursou na Cúpula Nacional Internacional do Clima – 2022 em Bergen, Noruega, em 30 de agosto de 2021 e 31 de agosto de 2022.

Ele apareceu em vários painéis de discussão/mesas redondas de prestígio conduzidos por canais de TV como Lok Sabha TV, Sansad TV, Doordarshan, CNBC e vários outros canais privados mais de 200 vezes. Ele é um participante regular do prestigiado programa ‘Market Mantra’ da All India Radio.

Ele é membro do Conselho Editorial do Journal Press of India, do Grupo Consultivo do Birla Institute of Management and Technology, da Surya Foundation, do Geeta Rattan Institute of Management, do Indian Institute of Finance, do Jaipuria Institute of Management, da Presidency University Bangalore, entre outros.

Ele é membro do Grupo de Monitoramento da Indústria, Reserve Bank of India e da Equipe de Previsores Profissionais, Reserve Bank of India.

Dr. Sharma possui mestrado em Economia Industrial e doutorado em Economia Internacional pela prestigiada Universidade Panjab, Chandigarh.

Source: Office of Chief Economist, PHDCCI

P) Muito obrigado por falar conosco, Dr. Sharma. Qual é a sua avaliação atual da economia indiana, bem como num período de tempo mais longo? Quais são as suas expectativas para a próxima temporada orçamentária e o que estaria na sua lista de desejos orçamentários?

A) Hoje, as perspectivas da Índia são muito fortes. Nos anos pós-COVID, a resiliência económica da Índia aumentou significativamente. Durante os últimos dois anos financeiros, a Índia cresceu mais de 7%. A Índia apresenta um desempenho superior no crescimento do PIB, com uma taxa de crescimento de 9,1% em 2021–22 e 7,2% em 2022–23.

As projeções para o ano em curso também são elevadas e as expectativas são de que a economia cresça mais de 7,3%. De acordo com as projecções do FMI, no futuro, espera-se que a economia continue a registar um forte impulso, crescendo numa trajectória cada vez mais elevada. No atual ano financeiro, espera-se que a economia cresça para 4 biliões de dólares, ultrapasse os 5 biliões de dólares em 2026-27 e se torne uma economia de 7 biliões de dólares até 2030.

No geral, a trajetória económica tem sido altamente resiliente nos anos pós-pandemia e tem sido bem apoiada por várias reformas empreendidas pelo governo durante os anos pandémicos. Várias reformas, como o Atma Nirbhar Bharat, o esquema de Incentivos Vinculados à Produção (PLI) para a indústria transformadora e muitas reformas no sector das Micro, Pequenas e Médias Empresas (MPME) sustentaram e impulsionaram a história de crescimento.

Tal como afirmou o FMI, a Índia é um “ponto positivo” no ecossistema global. Com base em parâmetros como os números do PIB e outros indicadores macroeconómicos importantes, a economia é resiliente em comparação com outras economias líderes.

A perspectiva futurista continua muito forte. Vamos tornar-nos numa economia desenvolvida até 2047, e cresceremos para o tamanho de 7 biliões de dólares em 2030. Assim, a economia indiana representa uma imagem privilegiada, e a Índia tornou-se um grande líder de crescimento no sistema económico mundial.

No que diz respeito ao orçamento, a tónica deve ser colocada na indústria transformadora, que é actualmente um motor essencial da economia indiana. É necessário dar mais ênfase à facilidade de fazer negócios e os decisores políticos devem garantir que quaisquer novas reformas cheguem ao nível do terreno. Isto é especialmente importante porque as fábricas precisam cada vez mais de reformas para se tornarem cada vez mais competitivas nos mercados nacionais e internacionais.

Embora o governo esteja a reduzir muitas conformidades, é necessário concentrar-se mais no desenvolvimento das fábricas, na ajuda para facilitar a realização de negócios e na redução dos custos de realização de negócios.

As sugestões do nosso órgão industrial, a Câmara de Comércio e Indústria PHD (PHDCCI), são que deve haver um maior foco na redução de custos das empresas para que as suas margens preço-custo se tornem benignas, e elas possam ser mais competitivas no mercado nacional e internacional.

P) Qual é a sua avaliação do sistema bancário da Índia hoje, tanto no contexto interno como no contexto internacional?

A) O sistema bancário da Índia é muito forte em comparação com muitas economias e demonstrou isso nas duas grandes crises dos últimos vinte anos. Desde a crise do Lehman, o nosso sistema bancário manteve-se robusto e recuperámos mais cedo ou mais tarde. Nossa recuperação foi muito forte e as mínimas ficaram em torno de um PIB de 6,8%.

O sistema bancário é robusto e bem apoiado pela continuação das políticas por parte do governo. Por exemplo, a National Asset Reconstruction Limited Company (NARLC) foi criada pelo governo da União em 2021-22 para a resolução de activos sob tensão no sector bancário.

No geral, os níveis de stress projectados por muitos analistas nos mercados nacionais e internacionais não são tão elevados que tenham impacto no sistema bancário. Beneficiamos também de uma estrutura bancária mista e existe uma grande sincronização de políticas entre os bancos governamentais e os bancos do sector privado, que continuam a mover-se em conjunto.

Existe também uma forte vigilância dos órgãos reguladores que garante que os riscos sejam mitigados.

Recentemente, durante a pandemia, observámos que o estresse bancário aumentou nos EUA e na Europa, o que também levou a muitos outros problemas económicos e financeiros associados. Mas na Índia, não vejo qualquer desafio deste tipo ao longo dos últimos 3-4 anos, especialmente devido às reformas económicas ou à integridade do sistema.

Esperamos que o nosso sistema bancário continue a apoiar a economia com o acréscimo de triliões de dólares nos próximos tempos.

P) Na sua opinião, quais foram as mudanças mais significativas nos últimos 5-6 anos que ajudaram a estabilizar o sistema bancário indiano? Como descreveria o processo global de reforma bancária no país?

A) Houve uma infinidade de reformas significativas empreendidas pelo RBI. O lançamento do Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) em 2015, que desempenhou um papel fundamental no apoio aos oprimidos na época da pandemia em 2021. Em 2016, houve a implementação do Código de Insolvência e Falências (IBC).

Em 2019-20, as fusões dos bancos do sector público na Índia, que também foram uma reforma notável, garantiram a capitalização do sistema bancário para que pudessem continuar a apoiar empresas e empresas com capital expandido.

O sector bancário também forneceu o esquema de crédito de emergência às MPME, que visava verificar a saúde do sistema bancário e garantir o apoio ao sector industrial – de modo que foi uma situação vantajosa para todos e provou ser benéfica para a economia em geral.

Recentemente, foi lançada a Moeda Digital do Banco Central (CBDC), que é um desenvolvimento monumental no sistema bancário; junto com o NARCL conforme mencionado anteriormente. Assim, as reformas do sector bancário continuam e também não vejo nenhuma área onde as reformas do sector bancário não tenham ocorrido.

Globalmente, o sector bancário permanece sustentável nesta conjuntura. Com a capitalização de mercado num nível elevado, não vejo quaisquer problemas de capital no sistema.

O processo de reformas está a evoluir e a continuar ano após ano. Estes, por sua vez, apoiam a indústria transformadora e o crescimento global da economia. Penso que as reformas devem continuar a ser apoiadas por um ambiente regulamentar que permita uma grande sincronização dos bancos dos sectores público e privado para impulsionar o crescimento sustentável da economia.

Contudo, uma vez que o sistema económico global é dinâmico, devemos estar vigilantes relativamente a quaisquer desenvolvimentos recentes, para que não haja choques externos ou desafios ao nosso sistema bancário.

P) Qual é a sua avaliação da política monetária do Reserve Bank of India (RBI) neste momento? Quais são suas expectativas para o próximo ano?

A) Somos muito bons na gestão da política monetária e somos um dos mais bem-sucedidos no controle da inflação.

A trajetória da inflação começou a acelerar em abril de 2022 e atingiu máximos plurianuais, com o WPI a atingir um pico de 16% e o IPC a atingir acima de 7%. Mas, num curto período de tempo, conseguimos controlar a inflação do WPI até Outubro de 2022 e a do IPC até Março de 2024.

No entanto, à medida que o sistema económico se torna cada vez mais dinâmico e os desenvolvimentos na esfera geopolítica, particularmente com os riscos de fragmentação geopolítica, há volatilidade no segmento da inflação.

O nosso sistema bancário e particularmente o RBI estão vigilantes relativamente à evolução da trajetória da inflação. Atualmente, a inflação está sob controle e dentro da faixa de meta de inflação do RBI de 2% a 6%.

No futuro, espera-se que este valor desacelere ainda mais para o nível de 4% nos próximos tempos.

Em termos de política monetária, embora a taxa dos acordos de recompra seja elevada em comparação com a tendência histórica, esperamos manter a nossa forte trajetória de crescimento e esperamos que o RBI considere a possibilidade de aliviar a taxa dos acordos de recompra à medida que as condições inflacionistas começarem a tornar-se benignas.

O RBI é muito diligente na manutenção do crescimento e na abordagem da situação inflacionária.

No futuro, estamos confiantes de que o RBI continuará a seguir medidas calibradas para apoiar a economia juntamente com um elevado crescimento e combater a inflação para evitar uma nova escalada.

P) Na sua opinião, quais são os principais obstáculos à transmissão da política monetária ao nível empresarial na Índia – tanto para as grandes empresas como para as MPME? Como podem estes problemas ser resolvidos de forma mais eficaz?

A) Sim, o lado bancário tem certos estrangulamentos devido aos quais as MPME não conseguem obter financiamento adequado devido a requisitos de garantias e, por vezes, a taxas de juro elevadas. O sistema bancário, como mencionei anteriormente, tem estado vigilante na abordagem aos desafios criados pelo ambiente económico global.

Por vezes, as MPME podem sentir que não são adequadamente apoiadas pela expansão do crédito devido às garantias. No entanto, devido aos desenvolvimentos nos últimos meses, estas empresas estão agora a tornar-se mais positivas, e certas sugestões políticas do sector empresarial estão a ser tidas em consideração pelo sector bancário para melhor apoiar as pequenas empresas e as MPME.

Anteriormente, devido a desenvolvimentos económicos preocupantes, como a pandemia, a guerra comercial EUA-China e outros factores que levaram a um abrandamento da economia, o sector bancário não era suficientemente robusto para apoiar as pequenas empresas, mas recentemente este desafio também foi eficazmente abordado.

As principais medidas para apoiar as MPME incluíram uma linha de crédito de emergência que ajudou significativamente. Muitas empresas aproveitaram este regime para superar tempos difíceis, e o governo lançou extensões neste regime que se tornou uma fonte robusta de apoio ao sector industrial nos últimos 3-4 anos.

Antes disso, o PMDJY foi criado para o público, e o esquema Pradhan Mantri MUDRA Yojana (PMMY) também apoiou a classe média baixa e ajudou a cumprir as suas aspirações.

Esperamos que o setor bancário esteja na vanguarda para ajudar as pequenas empresas, para que também participem fortemente na trajetória de crescimento da economia indiana.

P) Como pode a Índia reduzir de forma mais sustentável o custo dos empréstimos?

A) A inflação surge repetidamente e muda os processos de pensamento dos decisores políticos, uma vez que o nível de tolerância entre empresas e famílias não é tão elevado. Como temos de apoiar a classe média e os oprimidos, não podemos tolerar uma inflação elevada que esteja além da trajetória inflacionária do RBI.

Portanto, se a inflação continuar elevada, será muito difícil reduzir a taxa de recompra. Assim, as reformas deveriam acontecer do lado da oferta, uma vez que a inflação é frequentemente alimentada pelos preços dos alimentos. Uma vez que as cadeias de abastecimento não são suficientemente robustas, a concentração na infra-estrutura agrícola e no desenvolvimento rural reduziria o desperdício de cereais alimentares. Este desperdício deveria ser reduzido dos actuais 30%-35% para o nível de 5%-10%, para que os fornecimentos se tornem benignos e os preços cheguem a níveis racionais.

Às vezes, os preços dos tomates, batatas e cebolas podem aumentar de ₹ 5 para ₹ 200. Esta trajetória dos preços pode levar a alguns momentos difíceis. Temos de abordar esta elevada variação nos preços dos alimentos para que os preços sejam racionais e não alimentem a trajectória da inflação em muitas conjunturas.

P) Nos próximos anos, quais são as reformas mais significativas que provavelmente beneficiarão a India Inc.? Qual é a sua opinião sobre o impacto da revolução digital na Índia?

A) A India Inc. precisa de mais foco no custo de fazer negócios e na facilidade de fazer negócios.

Cinco custos estão a impactar a trajetória das reformas e a limitar a competitividade das empresas no mercado internacional. Esses custos são o custo da energia, o custo da conformidade, o custo das finanças, o custo da logística e o custo do terreno.

Estes custos estão a ter impacto nas margens de custo dos produtores e estes não são capazes de competir eficazmente nos mercados internacionais e nacionais.

Deve haver um esforço sustentado para reduzir os nossos conteúdos importados para que haja condições de concorrência equitativas, onde nos tornemos mais competitivos, e nos tornemos mais fortes e mais visíveis no cenário global de exportação.

A revolução digital é agora muito visível e estamos agora no topo de todas as economias avançadas, e as nossas transações digitais estão na casa dos milhares de milhões. Assim, adoptámos esta mudança e surpreendemos o mundo com as nossas transacções digitais que estão agora a acelerar o crescimento económico e é por isso que somos robustos nos nossos números do PIB e temos um forte apoio subjacente à economia.

Os processos digitais também estão a acontecer nos níveis económicos mais baixos. Por exemplo, os puxadores de riquixás agora usam transações digitais. Isto é um grande apoio à economia e para acelerar a economia, o que está a impulsionar os processos de pensamento dos líderes e das empresas que estão a descobrir que há um grande apoio para revolucionar este processo e para gerar mais emprego com a velocidade expandida da economia.

P) Como pode a mudança para um crescimento com baixas emissões de carbono ser integrada sem impactar o interesse das empresas e o crescimento económico mais amplo?

A) Temos que enfrentar todos esses desafios de maneira calibrada.

O sector empresarial está altamente empenhado em alcançar zero emissões até 2070 e apoia totalmente a visão do governo. No entanto, isto também envolve um custo elevado, o que significa que temos de encontrar apoio financeiro para a transição para um crescimento hipocarbónico.

Dado que as reformas eficazes da Índia proporcionaram progressos constantes no seu percurso de uma economia emergente para uma superpotência económica emergente, a transição para um crescimento com baixas emissões de carbono também se tornará robusta após alguns anos.

Q) Na frente internacional, qual é a sua avaliação das recentes atas do Fed; qual é a sua perspectiva sobre a inflação nos EUA?

A) A inflação nos EUA está a descer e a Fed também optou por fazer uma pausa.

Na frente do crescimento, os EUA estão a rejuvenescer o seu sistema económico e podem surpreender com a sua trajetória de crescimento. Há muitos desenvolvimentos positivos nos EUA e espera-se que a economia tenha um desempenho robusto nos próximos trimestres.

Por outro lado, a Europa enfrenta um abrandamento, em grande parte devido à falta de turismo. No início de 2021-22, houve um grande desenvolvimento do turismo, mas agora este segmento está a abrandar. É por isso que a Europa enfrenta um abrandamento no crescimento do PIB.

Espero que a pausa do Fed continue e que haja espaço para reduzir a taxa do Fed nos próximos trimestres. Isto proporcionará um grande impulso e apoio positivo ao setor empresarial e a todo o mundo enquanto avançamos, e isso mudará o cenário geral nos próximos trimestres.

No lado negativo, os desenvolvimentos geopolíticos estão a ter impacto no processo de pensamento e nas estimativas de muitos decisores políticos. Se este problema for resolvido, penso que a economia mundial terá um grande potencial para registar um crescimento superior a 4% nos próximos anos.

P) Você gostaria de compartilhar alguma palavra de despedida com nossos leitores sobre onde provavelmente estarão as oportunidades mais significativas na Índia na próxima década?

A) Os mercados de capitais permanecerão fortes e continuarão a ser um importante motor de crescimento da economia.

A segunda área são as startups que é um segmento que está se fortalecendo e surpreendendo os líderes globais e investidores globais.

Em terceiro lugar, a Índia irá tornar-se um importante centro industrial com o apoio do governo e dos processos de reforma em curso.

Penso que a Índia é um país promissor e provámos nos últimos anos que, apesar do momento difícil, permanecemos robustos e lucrativos na cena global.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.