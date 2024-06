Os mercados emergentes recuperam à medida que a Turquia, o Egipto e a Nigéria recebem perspectivas financeiras positivas

Os mercados emergentes da Turquia, do Egipto e da Nigéria registaram um aumento na sequência de ajustamentos favoráveis nas suas notações de crédito e perspectivas económicas, sinalizando um aumento da confiança dos investidores e uma potencial estabilidade económica nestas regiões.

A melhoria do crédito da Turquia alimenta otimismo

O mercado financeiro da Turquia apresentou movimento positivo após Global Ratings ter elevado a classificação de crédito soberano do país.

A melhoria foi atribuída à mudança do governo para políticas económicas mais ortodoxas, que provavelmente tranquilizaram os investidores sobre a direcção económica da Turquia.

Consequentemente, os credit-default swaps a cinco anos da Turquia, que representam o custo para garantir a dívida turca contra incumprimento, caíram para o seu nível mais baixo desde Fevereiro, indicando percepções reduzidas de risco financeiro.

Melhoria das perspectivas do Egito e apoio internacional

No Egito, a Fitch Ratings melhorou a perspectiva da classificação de crédito do país, de estável para positiva.

Esta melhoria ocorreu logo após o Egipto ter garantido um resgate internacional, o que parece ter reforçado a confiança do mercado na sua saúde financeira.

Após este anúncio, as notas em dólares do Egipto com vencimento em 2047 subiram para o seu valor mais elevado em mais de três semanas, reflectindo uma resposta robusta do mercado obrigacionista às notícias positivas.

Impacto nos mercados regionais e globais

As mudanças favoráveis nas notações e perspectivas de crédito para estes países terão provavelmente implicações amplas.

A melhoria das notações soberanas conduz frequentemente a custos de financiamento mais baixos e pode atrair mais investimento estrangeiro, o que é vital para o crescimento económico e o desenvolvimento dos mercados emergentes.

As notícias positivas provenientes da Turquia, do Egipto e da Nigéria não só beneficiam estas economias individuais, mas também contribuem para uma maior estabilidade e confiança nos mercados regionais.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.