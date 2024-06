A fabricante de supercarros de luxo Ferrari relatou hoje ganhos positivos no primeiro trimestre de 2024, provando que as empresas que atendem aos ricos e famosos sofreram muito menos com as pressões inflacionárias de outras marcas.

Você está procurando sinais e alertas de traders profissionais? Registre-se no Invezz Signals™ GRATUITAMENTE. Leva 2 minutos.

O incentivo às vendas dos modelos 12Cilindri e 12Cilindri Spider, bem como uma maior percentagem de clientes que personalizam os seus veículos já personalizados, foram grandes contributos.

“As receitas e os lucros registaram um crescimento de dois dígitos com entregas estáveis. Isto foi conseguido através de um mix de produtos e países ainda mais forte, bem como de uma maior contribuição das personalizações. A nossa estratégia de valor sobre volume continua a ser bem sucedida”, disse Benedetto Vigna, CEO da Ferrari.

Lucro sobe quase 20%

Copy link to section

O lucro líquido ajustado da Ferrari foi de 352 milhões de euros no trimestre, um aumento anual de 19%.

Enquanto isso, as receitas líquidas aceleraram 11% em relação ao ano anterior, para US$ 1,58 bilhão.

O EPS também registou um aumento saudável de 1,95 euros por ação, um aumento de 20% em comparação com o EPS de 1,63 euros do primeiro trimestre de 2023.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.