Lucros da Rivian no primeiro trimestre: a receita aumenta impressionantes 81%

Rivian Automotive Inc (NASDAQ: RIVN) está caindo no horário estendido na terça-feira, depois de relatar resultados financeiros que superaram o mercado em seu primeiro trimestre.

As ações também estão subindo porque a empresa de veículos elétricos emitiu orientações de produção otimistas para 2024. A $RIVN agora espera lucrar com veículos elétricos este ano.

Os analistas, em comparação, estavam em. RJ Scaringe – o presidente-executivo da Rivian Automotive disse hoje em um comunicado à imprensa:

A empresa listada na Nasdaq entregou 13.588 veículos no trimestre recentemente concluído, contra 12.415 esperados. As ações da Rivian agora subiram bem mais de 10% em relação ao mínimo acumulado no ano.

Perdeu US$ 1,44 bilhão em relação aos US$ 1,34 bilhão do ano anterior

A perda por ação também diminuiu de para

EBITDA ajustado impresso em US$ 798 milhões de acordo com o relatório de lucros

A receita aumentou 82% ano a ano, para US$ 1,20 bilhão

O consenso foi uma perda de ações de US$ 1,15 sobre uma receita de US$ 1,17 bilhão

A Rivian Automotive encerrou o trimestre com US$ 9,05 bilhões em liquidez total. O CEO Scaringe também disse na terça-feira:

