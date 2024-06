Pepe (PEPE) e AIOZ Network (AIOZ) emergiram como ganhadores notáveis no mercado de criptomoedas atual, cada um experimentando movimentos de preços significativos impulsionados por fatores distintos.

Enquanto PEPE lida com as consequências de uma grande venda por parte de uma baleia, AIOZ aproveita a onda de entusiasmo após sua listagem na Bithumb. Ao mesmo tempo, a pré-venda contínua do Bitbot sinaliza um crescente interesse por soluções de negociação inovadoras no espaço criptográfico.

Preço do Pepe (PEPE) cai após venda de baleia

Pepe (PEPE) passou por uma jornada tumultuada nas últimas 24 horas, com seu preço caindo quase 5%, apesar de um aumento notável de 21,72% na semana passada.

A súbita queda no preço foi desencadeada por uma baleia que despejou mais de 1,2 trilhão de tokens PEPE na exchange Binance, causando preocupação entre os investidores sobre a trajetória futura da criptomoeda temática de meme. Notavelmente, o despejo ocorre apenas alguns dias após as baleias acumularem 4 trilhões de tokens PEPE após a valorização do preço da moeda meme.

De acordo com dados de transações on-chain, uma carteira multisig, geralmente associada a baleias criptográficas, depositou 1,238 trilhão de PEPE, equivalente a $10,56 milhões, na Binance. O colossal despejo de moedas PEPE desencadeou sentimentos de baixa no mercado, com analistas especulando que o preço do PEPE pode ter atingido o topo.

Apesar da queda de preço, o PEPE continua atraindo a atenção, com seu volume de negócios disparando 36,06%, para US$ 951,25 milhões nas últimas 24 horas.

Este aumento no volume indica atividade contínua do mercado e interesse no token, apesar do recente sentimento de baixa.

Rede AIOZ (AIOZ) salta na listagem da Bithumb

Em contraste, a Rede AIOZ (AIOZ) testemunhou um aumento notável no preço, subindo 9,47% no último dia e impressionantes 37,08% na semana passada.

Este aumento significativo no preço segue o anúncio da bolsa de Bitcoin sul-coreana Bithumb sobre a listagem da AIOZ Network (AIOZ) juntamente com outra altcoin, NEAR Protocol (NEAR).

A listagem na Bithumb injetou novo impulso na Rede AIOZ (AIOZ), impulsionando seu volume de negócios para US$ 19.924.373 nas últimas 24 horas, marcando um aumento substancial de 112,81%.

O aumento no volume reflete o crescente interesse e confiança dos investidores no projeto, que tem sido uma sensação no mercado de criptomoedas nas últimas semanas.

Pré-venda do Bitbot ganha impulso

Bitbot, o primeiro bot de negociação IA do Telegram do mundo, está atualmente no meio de sua pré-venda, com o projeto atraindo atenção e investimento significativos.

A pré-venda, que visa arrecadar US$ 3,5 milhões até o final da atual fase de pré-venda, já atingiu um marco impressionante, com US$ 3.207.327 arrecadados até agora.

Bitbot oferece uma proposta única para traders, transformando dados de mercado em insights acionáveis para movimentos de negociação decisivos. Com recursos como sniping automatizado, ordens limite, negociação por cópia e otimização de rendimento, Bitbot tem como objetivo revolucionar a experiência de negociação de criptomoedas.

Os investidores que participam da pré-venda têm a oportunidade de comprar tokens de $BITBOT a um preço atual de $0,018 antes que o preço suba para $0,0189 na próxima fase de pré-venda.

Conclusão

Com tokens como Pepe (PEPE) e AIOZ Network (AIOZ) captando a atenção dos investidores com seus movimentos dinâmicos de preços, o Bitbot atraiu a atenção de investidores que buscam diversificar seus investimentos.

Enquanto Pepe enfrenta desafios após um significativo despejo de baleias, AIOZ se beneficia de sua listagem na Bithumb. Enquanto isso, a pré-venda contínua da Bitbot destaca a crescente demanda por soluções de negociação inovadoras.

Este artigo é uma colaboração entre nossos editores e nossos parceiros, e pode trazer conteúdo e link de anúncios. O conteúdo não tem a intenção de ser conselho financeiro, mas sim de caráter informativo.