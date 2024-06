A Royal Caribbean entra em uma onda de contratações enquanto a demanda por cruzeiros atinge um recorde em 2023

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google Notícias para notícias de última hora >

O Grupo Royal Caribbean está a embarcar numa campanha massiva de recrutamento, planeando contratar cerca de 10.000 trabalhadores em 2024 para equipar os seus navios e destinos privados num contexto de procura recorde de cruzeiros.

Você está procurando sinais e alertas de traders profissionais? Registre-se no Invezz Signals™ GRATUITAMENTE. Leva 2 minutos.

A busca global da Royal Caribbean por funcionários

Copy link to section

Com as reservas de cruzeiros atingindo níveis recordes, a Royal Caribbean está se envolvendo com conselhos de turismo e operadores portuários em todo o mundo para atender à crescente necessidade de mão de obra.

Este esforço de recrutamento global abrange desde as Caraíbas até locais tão distantes como a Gâmbia, destacando a abordagem expansiva da empresa à contratação de talentos.

O operador de cruzeiros emprega atualmente cerca de 700 trabalhadores da Gâmbia e pretende aumentar significativamente este número.

Frota em expansão da Royal Caribbean

Copy link to section

A pressão por mais trabalhadores coincide com os planos da Royal Caribbean de introduzir três novos navios na sua frota.

Esta expansão é parte da razão pela qual a força de trabalho marítima da empresa de cruzeiros deverá crescer, apesar de ser 6% inferior no final de 2023 em comparação com o ano anterior.

Educação e treinamento são essenciais para atingir as metas de recrutamento

Copy link to section

Os esforços para satisfazer as exigências laborais não estão isentos de desafios.

A Royal Caribbean e a sua rival da indústria Carnival instaram a Universidade Marítima do Caribe, na Jamaica, a melhorar as competências de curto prazo e os cursos de certificação para preparar mais trabalhadores para carreiras no mar.

Da mesma forma, em St. Maarten, uma campanha de recrutamento destinada a contratar 1.000 trabalhadores não atraiu tantos candidatos quanto esperado, indicando potenciais lacunas na sensibilização ou no interesse pelas carreiras marítimas.

Respostas regionais aos esforços de recrutamento

Copy link to section

Nas Ilhas Virgens Britânicas, um novo pedido de apoio ao recrutamento da Royal Caribbean marca a primeira vez na região.

A Autoridade Portuária das Ilhas Virgens Britânicas expressou a sua intenção de dar seguimento ao pedido da empresa de cruzeiros para ver a melhor forma de facilitar esta oportunidade de emprego em grande escala.

Entretanto, estão em curso discussões em St. Maarten sobre como melhorar os resultados do recrutamento depois de menos de um terço do número pretendido ter sido aplicado durante a campanha do ano passado.

Como está a indústria de cruzeiros?

Copy link to section

A Associação de Cruzeiros Flórida-Caribe observa que são necessários dezenas de milhares de trabalhadores do Caribe e da América Latina à medida que novos navios são implantados em toda a indústria.

Um dos principais desafios citados pelos conselhos de turismo e portos é educar os potenciais candidatos sobre as oportunidades e realidades de uma carreira no mar.

À medida que a Royal Caribbean se prepara para mais um ano recorde em receitas e expansão da frota, a sua iniciativa de contratação global é um componente crítico para sustentar o crescimento e capitalizar o interesse crescente em cruzeiros de férias.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.