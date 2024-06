Jim Cramer elogia o CEO da Arista Networks após os lucros do primeiro trimestre

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google Notícias para notícias de última hora >

O famoso investidor Jim Cramer elogia Jayshree Ullal – o presidente-executivo da Arista Networks Inc (NYSE: ANET) depois que sua empresa divulgou os resultados financeiros do primeiro trimestre na noite passada.

Cramer tem sido otimista em relação à Arista Networks

A Arista Networks superou facilmente as estimativas de Street em lucro e receita em seu primeiro trimestre financeiro. De acordo com o apresentador do Mad Money:

$ANET agora está lá com o nome do clube Broadcom como uma adjacência aos Titãs, como o CEO Jayshree Ullal os chama. Ela é a melhor em adjacentes aos hiperescaladores? Estou começando a acreditar que sim.

Investir na empresa de redes de computadores também é atraente porque sua participação em portas está finalmente começando a superar a da Cisco.

Observe que Cramer recomendou a compra de ações da Arista Networks em um retrocesso em meados de fevereiro.

Morgan Stanley vê vantagem em $ANET para $340

A Arista Networks também superou as expectativas em termos de orientação futura, mas suas perspectivas, no entanto, sugeriam uma certa desaceleração no futuro.

Isso ocorre porque a inteligência artificial levará até o próximo ano (quando a energia, o resfriamento e as GPUs estarão mais disponíveis para os clientes) para se apresentar como um vento favorável mais pronunciado para a $ANET – disse o CEO Ullal aos analistas na teleconferência de resultados na terça-feira.

Também hoje, os analistas do Morgan Stanley aumentaram o preço-alvo das ações da Arista Networks para US$ 340. Isso sugere uma vantagem de 15% a partir daqui.

A empresa listada em Nova York também autorizou outros US$ 1,2 bilhão em recompra de ações na noite passada.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.