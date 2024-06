A Eras Tour de Taylor Swift chega hoje a Paris. O que isso significa para a economia europeia?

Taylor Swift, um dos ícones da cultura pop mais influentes do século, trouxe sua Eras Tour para a Europa, começando com uma temporada de quatro noites em Paris.

Essa turnê, que começou em março de 2023, já fez história ao ser a primeira a gerar mais de US$ 1 bilhão em vendas de ingressos.

Os analistas prevêem que esse número mais que dobrará até a conclusão da turnê em Vancouver, em dezembro.

O impacto econômico de Taylor Swift nas economias locais

A chegada de Swift à Europa é mais do que apenas um evento musical; é um catalisador econômico significativo.

De acordo com o grupo de pesquisa QuestionPro, as datas da turnê de Swift nos EUA no ano passado geraram cerca de US$ 5 bilhões para a economia americana.

A US Travel Association sugere que este número pode ultrapassar os 10 mil milhões de dólares quando se consideram despesas indiretas, como reservas de hotéis, refeições e outras vendas relacionadas.

À medida que Swift continua a sua viagem por cidades como Paris e, em breve, por outras grandes capitais europeias, prevê-se um impulso económico semelhante.

Vendas de mercadorias da Taylor Swift

A La Defense Arena, em Paris, informou que as vendas de mercadorias dobraram os recordes anteriores. O local é apenas um exemplo de empresas locais que se beneficiam significativamente do fluxo de fãs de Swift, conhecidos como Swifties.

Em Londres, a simples menção de um pub local, The Black Dog, no novo álbum de Swift, “The Tortured Poets Society”, levou a um aumento de visitantes, demonstrando a sua influência substancial nas economias locais.

Base de fãs e impacto cultural

A música de Swift ressoa com um público amplo, em parte por causa de sua habilidade em escrever letras e contar histórias.

Espera-se que cerca de 42 mil pessoas compareçam aos seus shows em Paris, com aproximadamente 20% viajando dos Estados Unidos.

Este movimento internacional de fãs não só sublinha o seu apelo global, mas também destaca o papel da turnê na promoção do turismo.

Para onde Taylor está indo na Europa?

À medida que Swift avança para actuar em países como Suécia, Portugal, Espanha, Grã-Bretanha, Irlanda, Holanda, Suíça, Itália, Alemanha, Polónia e Áustria, espera-se que cada paragem espelhe os fenómenos económicos e culturais observados em Paris.

O sucesso contínuo da Eras Tour não só solidifica o estatuto de Taylor Swift como uma superestrela global, mas também como uma importante influenciadora económica nas cidades que ela agracia com as suas actuações.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.