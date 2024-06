Estas 3 reservas europeias de defesa têm aumentado em 2024, eis o porquê

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google Notícias para notícias de última hora >

O índice STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense subiu mais de 25% no acumulado do ano devido às tensões geopolíticas em curso na Europa e, mais recentemente, no Médio Oriente.

Você está procurando sinais e alertas de traders profissionais? Registre-se no Invezz Signals™ GRATUITAMENTE. Leva 2 minutos.

Mas as três ações de defesa europeias seguintes têm vindo a ganhar ainda mais do que as suas homólogas dos EUA. Vamos explorar o porquê.

Rheinmetall AG (ETR: RHM)

Copy link to section

A Rheinmetall regista actualmente um aumento colossal de 80% no ano, principalmente devido ao conflito Israel-Hamas.

As ações desta empresa alemã registam um movimento mais pronunciado porque os países europeus optaram por reduzir os seus orçamentos de defesa após a Guerra Fria, enquanto os Estados Unidos mantiveram esse valor elevado após o 11 de Setembro.

Por outras palavras, o orçamento de defesa da UE está a expandir-se este ano, mas a partir de uma base inferior à dos EUA – e isso traduz-se num maior benefício para empresas como a Rheinmetall.

$RHM está atraindo investidores porque também paga um rendimento de dividendos superior a 1,0% no momento da emissão.

Leonardo SpA (BIT: LDO)

Copy link to section

Leonardo também é uma ação europeia de defesa que apresenta forte tendência de alta desde o início de 2024.

Parte da razão é que os membros da União Europeia pretendem adquirir cerca de metade dos produtos relacionados com a defesa a empresas sediadas fora do seu continente, em vez de dependerem de importações.

Agora que os orçamentos da defesa estão a aumentar devido à guerra na Ucrânia e às tensões contínuas no Médio Oriente, esse compromisso está a proporcionar um benefício crescente às ações relevantes, incluindo o $LDO.

As ações da Leonardo subiram cerca de 50% no ano até o momento.

Thales SA (EPA:HO)

Copy link to section

Outra acção europeia no sector da defesa que tem estado a subir este ano devido ao conflito em curso entre Israel e o Hamas.

Note-se que os membros da NATO pretendem gastar 2,0% do seu produto interno bruto na defesa. Em 2024, 18 membros da aliança estão em vias de atingir essa meta, contra apenas três em 2014.

Até a Alemanha comprometeu 2,0% do seu PIB para a defesa em 2014, pela primeira vez em mais de três décadas, devido às tensões geopolíticas generalizadas.

E isso está a ajudar as ações europeias de defesa, como a Thales, a recuperar este ano. Wall Street atualmente tem uma classificação consensual de “excesso de peso” em $HO.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.