Mizuho diz que compre ações da Robinhood, já que seus ganhos no primeiro trimestre foram “tão bons quanto ouro”

Robinhood Markets Inc (NASDAQ: HOOD) ganhou impressionantes 70% nos últimos três meses, mas um analista da Mizuho está convencido de que poderá estender ainda mais a recuperação nos próximos meses.

Veja por que vale a pena comprar ações da Robinhood

Dan Dolev reiterou sua classificação de “compra” em $ HOOD esta manhã, depois que a empresa de serviços financeiros relatou lucros trimestrais “tão bons quanto ouro”.

Robinhood, disse o analista à CNBC em entrevista na quinta-feira, está evidentemente “a todo vapor”, considerando que encerrou o primeiro trimestre com 23,9 milhões de clientes financiados no total – um aumento de cerca de 810.000 em relação ao ano passado.

Com um aumento de 65% nos ativos sob custódia e um ganho de 40% nas receitas numa base anual, “não poderíamos ter pedido um primeiro trimestre melhor”, acrescentou.

Observe que as ações da Robinhood caíram 10% em relação ao seu máximo acumulado no ano no momento da escrita.

O que mais poderia ajudar $HOOD a subir ainda mais?

Dan Dolev está confiante de que os ganhos recentes em $HOOD são sustentáveis, uma vez que está agora a ganhar quota de empresas como Charles Schwab. No “ Squawk Box ” da CNBC, ele disse hoje:

As pessoas estão transferindo seus ativos de aposentadoria para Robinhood. Está se tornando mais do que apenas uma plataforma de negociação de ações meme. Esse é o futuro do $HOOD. Eu coloco isso no topo da minha lista.

O analista Mizuho vê uma alta nas ações da Robinhood para US$ 21, embora a empresa listada na Nasdaq tenha recebido recentemente um “ Aviso de Poços ” da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA.

Ele espera que a $HOOD se beneficie à medida que a empresa de tecnologia financeira continua a se expandir na Europa e, eventualmente, cumpre seus planos de penetrar também na Ásia.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.