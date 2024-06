Akamai precisa se fundir com Cloudflare: Jim Cramer

Akamai Technologies Inc (NASDAQ: AKAM) precisa se fundir com empresas como Cloudflare ou Fastly, conforme Jim Cramer. As ações da empresa sediada em Cambridge caíram 8,0% na sexta-feira.

Você está procurando sinais e alertas de traders profissionais? Registre-se no Invezz Signals™ GRATUITAMENTE. Leva 2 minutos.

Cramer compartilha visão sobre a Akamai Technologies

Copy link to section

O apresentador do Mad Money elogiou a unidade de segurança cibernética da $AKAM no “ Squawk Box ” da CNBC hoje.

Mas a sua rede de distribuição de conteúdos, acrescentou, é “antiquada” e, portanto, deve ser consolidada. Ele recomendou deixar Matthew Prince – o executivo-chefe da Cloudflare “assumir o controle”.

Jim Cramer espera que a Akamai Technologies “vale muito se você se livrar da divisão pobre]”.

Ele até chamou o seu negócio de cibersegurança de “jóia da coroa” e expressou desapontamento pelo facto de a $AKAM não estar atualmente a receber qualquer crédito por esse segmento.

https://www.youtube.com/watch?v=-pJyw3qhvSA

Destaques da divulgação dos resultados do primeiro trimestre da Akamai

Copy link to section

Os comentários de Cramer seguem o relatório de lucros trimestrais que a Akamai Technologies publicou ontem à noite.

A empresa listada na Nasdaq viu sua receita de entrega cair 11% ano após ano, mas a receita de segurança aumentou impressionantes 21%, para US$ 491 milhões no primeiro trimestre, de acordo com seu comunicado à imprensa.

Note-se que o negócio de cibersegurança da $AKAM ganhou recentemente um contrato do Exército dos EUA para “identidade táctica como parte do esforço de confiança zero”.

As ações da Akamari caíram também porque um analista do Citi reduziu seu preço-alvo para US $ 110 depois que a empresa de tecnologia revisou negativamente sua orientação para o ano inteiro para refletir um “fortalecimento do dólar americano, um grande cliente de mídia social otimizando custos e desacelerando o crescimento do tráfego em todo a indústria” na sexta-feira.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.