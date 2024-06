iTeos Therapeutics Inc (NASDAQ: ITOS) subiu 30% hoje após anunciar planos de uma oferta direta registrada.

As ações da iTeos Therapeutics aparecem nos lucros do primeiro trimestre

A empresa de biotecnologia venderá um total de 1.142.857 ações a US$ 17,50 cada, o que se traduz em um prêmio de 44% em relação ao fechamento anterior.

A oferta também incluirá “warrants pré-financiados para compra de até 5.714.285 ações”, conforme comunicado à imprensa de sexta-feira.

Também hoje, $ITOS disse que perdeu US$ 38,2 milhões ou US$ 1,07 por ação no primeiro trimestre. Isso veio significativamente de uma perda de US$ 15,6 milhões ou 44 centavos por ação no mesmo trimestre do ano passado.

Ainda assim, as ações da iTeos Therapeutics subiram agora impressionantes 70% em comparação com o mínimo acumulado no ano no final de janeiro.

Como o $ITOS usará os recursos da oferta?

A oferta direta registrada arrecadará cerca de US$ 120 milhões em receitas brutas que a iTeos Therapeutics usará para “avançar seus programas clínicos e pipeline pré-clínico”.

Parte dos lucros também será destinada a fins corporativos gerais, conforme comunicado à imprensa divulgado na sexta-feira.

$ITOS espera que o financiamento liderado pela Boxer Capital e RA Capital Management (investidores existentes) seja fechado na próxima semana, desde que satisfaça as condições habituais de fechamento.

A empresa de biotecnologia tinha 595 milhões de dólares em dinheiro e equivalentes (incluindo investimentos) no final de março de 2024. Wall Street tem atualmente uma classificação consensual de “compra” para ações da iTeos Therapeutics que não pagam dividendos no momento da escrita.

