O controverso protocolo DeFi EigenLayer abre lançamento aéreo de token EIGEN, veja como reivindicar

O lançamento aéreo do EigenLayer é há muito aguardado, o projeto tem sido alardeado por seu programa de reestabelecimento. O protocolo DeFi abriu reivindicações para sua queda de participação, o token EIGEN, que está disponível para os usuários apostarem e atualmente é intransferível.

EigenLayer abriu reivindicações para lançamento aéreo de tokens EIGEN. Embora esses tokens permaneçam intransferíveis, os usuários podem apostá-los para ganhar recompensas. O EigenLayer tem sido controverso por bloquear geograficamente usuários e especuladores estimam o valor totalmente diluído do EIGEN em US$ 15 bilhões.

O protocolo baseado em Ethereum ganhou fama pela primeira vez por reaproveitar títulos emprestados da cadeia Ether. EigenLayer foi apresentado como um novo desenvolvimento no DeFi, que ultrapassa os limites do staking e maximiza recompensas potenciais para os usuários.

O projeto abriu uma janela para usuários elegíveis reivindicarem sua queda de tokens EIGEN, embora não sejam livremente negociáveis, eles podem ser apostados.

A maioria dos principais recursos do EigenLayer são um trabalho em andamento e os usuários acumularam pontos para depositar ativos na plataforma do projeto. Os participantes do mercado acumularam pontos que ajudaram a manter a pontuação e determinar se são elegíveis para o lançamento aéreo do token EIGEN.

Como reivindicar o lançamento aéreo?

A postagem no blog oficial da EigenLayer afirma que a primeira temporada de queda de apostas começa na sexta-feira e 6,05% do fornecimento inicial está em jogo. A segunda temporada da 1ª Fase aumentará para 6,75% em meados de junho e, no total, o projeto distribuirá um total de 113 milhões de tokens EIGEN.

O protocolo DeFi reservou 15% de seu fornecimento inicial de tokens para membros da comunidade durante todas as temporadas do lançamento aéreo. Para reivindicar as recompensas da 1ª temporada, os usuários devem visitar Claims.eigenfoundation.org entre 10 de maio de 2024 e 7 de setembro de 2024.

Os usuários que reaqueceram diretamente seus tokens Ether ou de staking líquido no EigenLayer antes de 15 de março receberão 100 tokens de bônus adicionais.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.