As criptomoedas de inteligência artificial exibem posições positivas enquanto a OpenAI confirma os planos de anunciar um concorrente de pesquisa do Google em 13 de maio de 2023.

Você está procurando sinais e alertas de traders profissionais? Registre-se no Invezz Signals™ GRATUITAMENTE. Leva 2 minutos.

O bot de negociação Bitbot (BITBOT) no Telegram refletiu o otimismo à medida que sua oferta inicial de moedas (ICO) se aproxima da meta de $3,546 milhões.

O próximo concorrente de pesquisa do Google da OpenAI

Copy link to section

A empresa OpenAI do ChatGPT desafia o domínio do Google com uma nova ferramenta, com lançamento previsto para 13 de maio de 2024.

OpenAI will reportedly announce their Google search engine competitor next Monday



It will be powered by ChatGPT



(via @Reuters) pic.twitter.com/d7MThaQF0N — Culture Crave 🍿 (@CultureCrave) May 9, 2024

A OpenAI criou o ChatGPT como um chatbot que utiliza a tecnologia de IA de ponta deste último para permitir que os usuários conduzam várias conversas de texto e recebam feedback semelhante ao humano.

Enquanto isso, a ferramenta de busca baseada em inteligência artificial permitirá que o ChatGPT extraia dados da Internet e cite fontes de informação, incluindo a Wikipedia.

Tokens de IA sobem em meio a catalisadores de alta

Copy link to section

As criptomoedas de IA se preparam para uma semana animada enquanto aproveitam o otimismo da Nvidia e da Microsoft para movimentar o mercado de inteligência artificial.

Near Protocol, Render e The Graph lideraram a alta, ganhando 3%, 4% e mais de 10% no último dia.

Outras moedas digitais de IA que apresentaram ganhos impressionantes incluem a Worldcoin e a Akash Network, impulsionando a capitalização de mercado do setor para US$ 40 bilhões, um aumento de 6% nas últimas 24 horas.

Bitbot reenergizado

Copy link to section

O bot de negociação baseado no Telegram, Bitbot, está atraindo atenção à medida que os participantes do mercado exploram oportunidades lucrativas em ativos digitais de IA.

O projeto está ganhando as manchetes à medida que seu ICO acelera durante os estágios finais, com cerca de US$ 300 mil restantes para atingir a meta de pré-venda.

Os investidores provavelmente estão garantindo as moedas BITBOT em grandes quantidades antes que o bot de negociação chegue às exchanges de criptomoedas.

As principais características do Bitbot, incluindo o copy trading centrado em IA, a ferramenta Gem Scanner e as soluções não custodiais, colocam o BITBOT para um desempenho notável durante a próxima alta do mercado.

A moeda digital está sendo negociada a $0,018 na fase 13 de sua pré-venda, e os analistas confiam que o projeto tem tudo o que é necessário para se valorizar 50 vezes em 2024.

Você pode encontrar mais detalhes sobre o Bitbot aqui.